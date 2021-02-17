Более 555 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве

Более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Москве. Об этом сообщила в среду, 17 февраля, заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она отметила, что на ближайшие две недели записались на вакцинацию еще около 60 тыс. москвичей.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации», — привели ее слова в Telegram-канале «Москва о важном».

Как добавила Ракова, новые пункты открыты с 17 февраля на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

Ранее, 10 февраля, замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России около 2,2 млн человек привились вакциной «Спутник V».

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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