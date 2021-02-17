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Более 555 тыс. человек привились от COVID-19 в Москве

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Более 555 тыс. человек вакцинировались от COVID-19 в Москве. Об этом сообщила в среду, 17 февраля, заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что на ближайшие две недели записались на вакцинацию еще около 60 тыс. москвичей.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса. Всего прививку от COVID-19 в Москве сделали уже более 555 тыс. человек. Почти 60 тыс. горожан записались на ближайшие две недели. В связи с этим мы решили расширить сеть точек, где работают выездные бригады вакцинации», — привели ее слова в Telegram-канале «Москва о важном».

Как добавила Ракова, новые пункты открыты с 17 февраля на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

Ранее, 10 февраля, замдиректора по научной работе Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в России около 2,2 млн человек привились вакциной «Спутник V».

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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