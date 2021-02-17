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Актера фильма «Белое солнце пустыни» госпитализировали с пневмонией

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Грузинского актера, звезду фильма «Белое солнце пустыни» Кахи Кавсадзе госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил Первый канал Грузии.

85-летнего артиста доставили в Первую университетскую клинику города Тбилиси, пишет сайт kp.ru. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Отмечается, что в той же больнице Кавсадзе лечился в конце 2020 года от коронавируса. В декабре его брат сообщил, что актер выздоровел и чувствует себя хорошо, отмечает телеканал «360».

Кавсадзе — советский и грузинский актер театра и кино, ведущий актер Тбилисского академического театра имени Руставели. Сыграл роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Также известен ролями в картинах «Древо желания», «Житие Дон Кихота и Санчо» и многих других.

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