Столичный состав: заменит ли Эрик Милутинова в ЦСКА

На этой неделе возобновляется регулярный сезон Евролиги. Перед заключительным отрезком чемпионата все наши клубы постарались усилить состав. Особенно активен был ЦСКА, который подписал сразу двух игроков — центрового Майкла Эрика и защитника Габриэля Иффе Лундберга. Первый должен заменить Николу Милутинова, получившего серьезное повреждение, второй — укрепить заднюю линию действующих чемпионов. «Зенит» по-прежнему ждет приезда из США экс-центрового «Лейкерс» Тарика Блэка, а «Химки» могут пополниться одним из лидеров сборной России Андрея Воронцевича, который с лета 2020-го остается свободным агентом.

Замена Милутинова

Последние результаты ЦСКА — восемь поражений в 13 матчах — заставили руководство армейцев искать пополнение. При этом окно внутренних переходов в Евролиге закрылось 6 января. Это значит, что команды больше не могут подписывать никого, кто уже выступал за другую участницу турнира. Получается, есть совсем немного игроков, реально способных усилить московский клуб. Поэтому армейцы рассматривали кандидатуры баскетболистов, оставшихся без контрактов в NBA, либо выступающих в других еврокубках.

Первым делом надо было закрыть брешь в передней линии, которая образовалась после потери серба Николы Милутинова (выбыл до конца сезона из-за травмы плеча). На его место был подписан 32-летний Майкл Эрик. За плечами американца победа в Еврокубке с «Дарушафакой» Дэвида Блатта, а также два сезона в Евролиге за стамбульцев (2018/19) и за «Басконию» (2019/20). Всего в главном турнире континента он провел 57 матчей со средними показателями 8,4 очка, 3,9 подбора и 0,7 блок-шота.

В прошлом сезоне Эрик стал чемпионом Испании с «Басконией», где выступал бок о бок с нынешним лидером ЦСКА Торнике Шенгелией. Сезон-2020/21 Майкл начинал в турецком «Тюрк Телеком», где был одним из ключевых игроков. За центрового красно-синих пришлось выплатить отступные клубу из Анкары.

— Я бы не стал говорить, что Майкл сможет полноценно заменить Милутинова, Никола объективно лучший центровой Европы, — подчеркнул агент Эрика Станислав Рыжов. — Но, думаю, что он сможет достойно закрыть брешь. Эрик — ролевой игрок, высокого уровня. От него потребуется защита не только на щите, но и мобильная, при переключениях. У него всё для этого есть. Он находится в расцвете сил, проблем с адаптацией у него не будет.

Подписание Эрика было одним из самых оптимальных на рынке в сложившийся ситуации, добавил агент.

— Надо сказать спасибо «Тюрк Телекому», что не стали чинить препятствий и отпустили игрока за выкуп, — продолжил Станислав Рыжов. — Это всегда непростые сделки, особенно в условиях цейтнота. Несмотря на то, что я заинтересованное лицо, считаю, что подписание Эрика — достойный выбор. Знаю, что армейцы полностью промониторили рынок, включая игроков, которые не были свободными агентами. В том числе рассматривали несколько баскетболистов с опытом игры в NBA.

Лундберг в ЦСКА, Воронцевич — в «Химках»?

Вторым новичком ЦСКА стал Габриэль Лундберг. Лидер сборной Дании — одно из ярчайших открытий европейского баскетбола в сезоне-2020/21. Отличный снайпер, способный сыграть на обеих позициях на периметре, сейчас идет третьим в списке лучших бомбардиров Единой лиги ВТБ (20,4 очка). Кстати, Иффе стал главным героем недавней сенсационной победы польской «Зелены Гуры» над ЦСКА (26 очков, 5 подборов, 6 передач).

В борьбе за Лундберга армейцы опередили «Панатинаикос», «Маккаби» и «Локомотив-Кубань». За защитника тоже пришлось заплатить неустойку.

— Действительно, с «Зелено Гурой» о Лундберге разговаривали представители многих топ-клубов, — подтвердил «Известиям» агент игрока Артурс Калнитис. — Но найти общий язык насчет бай-аута не получилось. Были и предложения, которые не были интересны самому Иффе. Когда же появился вариант с ЦСКА, мы даже не раздумывали над ним. Такой возможностью надо пользоваться.

При этом многие эксперты считают, что в новой команде результативность 26-летнего снайпера упадет. Все-таки, в ЦСКА гораздо выше конкуренция и игровое время Лундберга может значительно сократиться.

— Все будет зависеть от того, как Иффе покажет себя на тренировках, — заметил Артурс Калнитис. — Но настрой у него боевой. Он намерен стать лидером ЦСКА. Мы смотрим на этот переход, как на возможность стать лучшим игроком Европы и потом переехать в NBA. Это наш план.

«Зенит» чуть раньше подписал Тарика Блэка (может дебютировать в ближайших матчах), а вот «Химки» сосредоточились на российских игроках. В начале февраля подмосковный клуб пополнил чемпионом Европы, призер Олимпиады-2012 Антон Понкрашов. Затем «Р-спорт» сообщил, что еще одним новичком желто-синих может стать Андрей Воронцевич.

Воронцевич стал свободным агентом 1 июля 2020-го — ЦСКА не стал продлевать контракт со своим вице-капитаном. Он провел в составе ЦСКА 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ (2015). Уроженец Омска занимает первое место в истории ЦСКА по количеству проведенных матчей (696), третье по количеству набранных очков (4169) и второе по подборам (2416). После этого у Воронцевича было много вариантов для продолжения карьеры, но предлагаемые условия всякий раз не устраивали форварда.

Агент игрока Бурган Назиров подтвердил, что его клиент может определиться с новым местом работы в ближайшее время.

— После окна на матчи сборных (19 и 21 февраля Россия играет с Северной Македонией и Эстонией, — «Известия») мы, возможно, определимся с новым клубом, — отметил в разговоре с «Известиями» Назиров. — Рассматриваем разные варианты, в том числе предложение «Химок». Пока никаких договорённостей ни с кем нет. Посмотрим, как будут развиваться события.

В последних двух матчах квалификации Евробаскета-2022 с Эстонией и Италией Воронцевич был лучшим в составе сборной России несмотря на отсутствие игровой практики.