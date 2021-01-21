Греко-турецкая борьба: смогут ли российские клубы победить в Евролиге

В 21-м туре регулярного сезона Евролиги российские клубы вновь ждут тяжелые испытания. «Зенит» постарается второй раз в сезоне обыграть турецкий «Анадолу», который приедет в Санкт-Петербург без лидеров, в Москве ЦСКА померится силами с «Фенербахче», а и.о. главного тренера «Химок» Андрея Мальцева ждет очередной дебют. Смогут ли желто-синие прервать свою серию из 12 поражений в евротурнире при молодом специалисте?

Преимущество в росте

К очной встрече «Зенит» и «Анадолу» подошли в хороших игровых кондициях. В рамках Евролиги российский клуб выиграл три домашних матча подряд, а баскетболисты турецкого выходили победителями в последних трех играх регулярного сезона. Это позволило команде Эргина Атамана вновь подняться в зону плей-офф. Но самое важное, что стамбульцы наконец-то начали демонстрировать свою атакующую мощь, которая приносила им успех в прошлом сезоне (уверенно лидировали в чемпионате на момент его досрочного завершения).

Ларкин, Мицич и Бобуа способны доставить проблемы любой обороне. Хозяевам надо сыграть максимально плотно против них, не позволять туркам убегать в быстрые отрывы, в очередной раз демонстрируя знаменитую защиту Хавьера Паскуаля («Зенит» пропускает всего 72,9 очка в среднем за игру — лучший показатель в Евролиге). Ко всему прочему в составе гостей не будет признанного снайпера Крунослава Симона, который продолжает восстанавливаться от повреждения.

Перед «Анадолу» тоже стоит непростая задача — остановить разыгравшегося Артураса Гудайтиса. Центровой «Зенита» набрал потрясающую форму, зарабатывая 20,6 очка и 26,7 балла за эффективность в последних трех играх. Атаман мог бы попробовать заблокировать литовца Тибором Пляйссом, но немецкий гигант (221 см) давно травмирован. Так что держать Артураса придется Брайану Данстону. Да, американец дважды признавался лучшим защищающимся в Евролиге, но разница в габаритах может сыграть в пользу хозяев.

В первом круге «Зенит» одержал трудовую победу в Стамбуле (73:69). Героем той встречи стал Кевин Пангос, набравший 23 очка и семь передач.

— Мы вполне способны продолжить домашнюю победную серию, хотя понимаем, что будет непросто, — подчеркнул «Известиям» Кевин Пангос. — У «Анадолу» очень крепкая команда, которая в последние годы очень здорово выступает в Евролиге. Нам важно остановить их лидеров, сыграть максимально дисциплинированно в защите и полностью выполнить план на игру.

Выиграть без «больших»

«Химки» и «Панатинаикос» в этом году испытывают схожие проблемы. Обилие травм, заражения баскетболистов коронавирусом (долгое восстановление после), слабая игра в обороне. Как итог — уже в январе команды практически лишились шансов на выход в плей-офф Евролиги и решили поменять главных тренеров. Георгиоса Вовороса сменил израильский специалист Одед Каташ, выигрывавший Евролигу-2000 с афинским клубом в качестве игрока, а «Химки» после увольнения Римаса Куртинайтиса решили дать шанс российскому специалисту Андрею Мальцеву.

Известный в прошлом игрок, многолетний наставник молодежного проекта ЦСКА дебютировал в новой роли в матче с УНИКСом (87:93) в Единой лиге ВТБ. Да, команда уступила казанцам, но показала старание, особенно в обороне. Этого не хватало в последних матчах при Куртинайтисе. Если химчане продолжат гнуть эту линию, то постепенно придут в себя. Матч с «Пао» может стать хорошей отправной точкой. К тому же греки выйдут на паркет без своего ведущего игрока — капитана Янниса Папапетру (13,1 очка, 4,5 подбора и 2,3 передачи в среднем за игру в Евролиге). Именно Папапетру стал X-фактором в противостоянии этих команд в первом круге (78:76), набрав 16 очков и очень надежно сыграв против в концовке.

У гостей тоже хватает проблем с составом. По разным причинам вне игры остаются практически все ключевые игроки передней линии: Юнас Жеребко, Девин Букер и Грег Монро.

— В матче с УНИКСом мы бились друг за друга, были агрессивны на подборе, хотя у нас и не хватало игроков передней линии, — отметил «Известиям» вице-капитан «Химок» Егор Вяльцев. — В целом смотрелись как команда. Сейчас это самое важное. Конечно, любое поражение обидно, а такое вдвойне. Но надеюсь, что мы сделали шаг вперед как коллектив и продолжим двигаться в правильном направлении. В игре с «Панатинаикосом» должны сыграть еще лучше.

Самый же зрелищный матч недели должен состояться в Москве — в пятницу ЦСКА примет «Фенербахче». В первом круге команды выдали настоящий триллер, который закончился победой армейцев в овертайме (78:77). Героем той встречи стал Уилл Клайберн (26 очков), который пока залечивает повреждение. Хотя появление форварда в матче с турками вполне возможно. То же самое касается и Даниэля Хэкетта, пропустившего последние несколько игр.

Основная же дуэль будет разворачиваться между центровыми Яном Веселы и Николой Милутиновым, а также бывшим и нынешним лидерами ЦСКА Нандо Де Коло и Майком Джеймсом. В последних двух играх Де Коло набрал 39 очков и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. Впрочем, как и весь «Фенербахче», который после неудачного первого круга одержал пять побед подряд. Удастся ли Димитрису Итудису во второй раз подряд переиграть Игора Кокошкова, который вошел в историю баскетбола как первый тренер европейского происхождения, возглавивший клуб NBA.