«Даже по ТВ-экрану понял, что в «Зените» семейная атмосфера»

После травмы Алекса Пойтреса «Зенит» вышел на рынок свободных агентов и договорился о подписании контракта с опытнейшим Тариком Блэком (206 см, 113 кг). 29-летний тяжелый форвард провел четыре сезона в НБА, выступая за «Лейкерс» и «Хьюстон». У Блэка есть и европейский опыт — предыдущие два года он провел в тель-авивском «Маккаби». В 2019 году Тарик стал чемпионом Израиля и вошел во вторую символическую пятерку чемпионата. Мощь и универсальность американца должны принести пользу российскому клубу во второй части сезона.

В первом интервью после подписания контракта с «Зенитом» Блэк рассказал о том, что он ждет от своей новой команды, объяснил пользу двух высших образований и вспомнил о совместных выступлениях с великим Коби Брайантом, трагически погибшим 26 января 2020-го.

— Как вы узнали об интересе «Зенита»?

— Мы разговаривали с руководством клуба ещё летом, но в тот момент я не был готов к возвращению в Европу. Жена была беременна, нужно было остаться с ней. Два месяца назад у нас родилась дочь. Она немного подросла и я стал задумываться о возвращении в большой баскетбол. У меня было несколько вариантов, но я выбрал «Зенит» по двум причинам. Во-первых, тренер и руководство выразили большую заинтересованность в моих услугах. Во-вторых, у этой команды большой потенциал. Считаю, что летом клуб из Санкт-Петербурга собрал состав, способный бороться за трофеи.

Даже по ТВ-экрану Фото: Global Look Press/Claudio Grassi/Lapresse

— Что вы знаете России и Петербурге?

— Не так много, но в последнее время я многое изучил о России. Узнал, что Санкт-Петербург — одна из главных культурных столиц мира. Это действительно важно для меня. Моя семья с нетерпением ждет переезда, чтобы увидеть всю эту красоту своими глазами. В прошлом сезоне у меня не было шанса сыграть в Петербурге, но теперь я восполню этот пробел.

— Что вы думаете о выступлении «Зенита» в этом сезоне?

— Я посмотрел ряд игр «Зенита», чтобы понять, в каком стиле играет команда при Хавьере Паскуале. Клуб показывает очень качественный баскетбол, который мне импонирует. Чувствуется, что все игроки в первую очередь играют на благо клуба, охотно делятся мячом, а не заморачиваются на личной статистике. Так что даже по экрану телевизора я понял, что в «Зените» семейная атмосфера.

— Есть уровень Евролиги вам понятен, то чего ждете от Единой лиги ВТБ?

— Знаю, что в ней играет очень много талантливых парней. Об этом мне рассказывали мои друзья Джонни О’Брайант (выступал за «Локомотив-Кубань») и Гарлон Грин (играл в «Химках» и «Енисее»). Они были впечатлены уровнем конкуренции в турнире. Когда мы вели переговоры с «Зенитом», я посмотрел, что команда лидирует в турнирной таблице. Это здорово, но у нас есть мощные конкуренты.

— Первым на ум приходит ЦСКА?

— ЦСКА, «Химки», УНИКС... Выступая в Израиле, я понял, что в Европе вообще нет проходных матчей. Так что готов к ожесточенной борьбе в каждом игре.

— Кого вы лично знаете в «Зените»?

— Кевина Пангоса. Это потрясающий разыгрывающий, который имеет забивать сам и постоянно создает возможности для партнеров. Наличие такого игрока дает нам важное преимущество. Уверен, что с Кевином мы быстро найдем общий язык и он будет снабжать меня отличными пасами. Очень хочется уже побыстрее присоединиться к команде.

Даже по ТВ-экрану Игрок «Фенербахче» Ахмет Дювериоглу (справа) и игрок «Зенита» Кевин Пангос в матче 9-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между БК «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) и БК «Фенербахче» (Стамбул, Турция) Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Давай поговорим о начале вашей карьеры. В «Мемфис Тайгерс» вы выступали с Ди Джей Стефенсом. Что можете сказать про него?

— В первую очередь, это удивительный человек, я люблю его, как брата. Если говорить про его игровые качества, то у него просто сумасшедший прыжок. Пожалуй, я знаю всего одного или двух человек, которые смогут прыгать так же высоко. Речь про Джеральда Грина и Эндрю Уиггинса. Они тоже на редкость атлетичны.

— Многие эксперты считают, что Уиггинс остановился в своем развитии. Вы согласны?

— Я считаю, что это неправда. Эндрю ещё молод и у него есть все шансы стать звездой НБА. Если честно, сейчас люди очень быстро и резко выносят свои суждения, особенно это свойственно медиа и маркетингу. У каждого игрока свой путь и пройти его ровно и на высочайшем уровне могут единицы. Думаю, что неуважительно списывать перспективных ребят раньше времени. Надо быть добрее и уважительнее к столь тяжелому ремеслу.

— Вы один из немногих игроков, у кого есть два диплома о высшем образовании. Как вам это удалось?

— Не знаю, много ли таких ребят, как я. Не смотрел статистику. Я пошел в магистратуру на четвёртом году обучения в колледже и закончил её в дебютный год в статусе профессионала. Я всегда считал, что на образование стоит смотреть, как на ещё одну перспективу. Вы идете в колледж, чтобы сделать карьеру, верно? Не баскетбольную карьеру, а получить знания, которые помогут тебе быть на плаву в любой ситуации, прокормить свою семью. Думаю, это своеобразное путешествие — не переставать учиться и развивать себя всесторонне, если вдруг дела пойдут не лучшим образом в спорте.

При этом ни в коем случае не осуждаю людей, которые сокращают свое образование, чтобы двигаться вперед в спортивном плане. Например, выставляют свою кандидатуру на драфт НБА после первого года в университете. У нас одна жизнь и своим шансом надо уметь распорядиться. Да, им приходится черпать знания не из книг, а из жизненного опыта. И в этом смысле важно окружить себя правильными людьми, которые будут верно направлять тебя. Иначе можно распыляться на те вещи, которые точно не помогут тебе в достижении высоких результатов.

— Вы провели три сезона в «Лейкерс» рядом с Коби Брайантом? Каким был легендарный игрок в общении, в бытовых вопросах?

— В первую очередь, это суперталант и великолепный человек. Он так любил баскетбол, что на каждую игру выходил, как на праздник. Постоянно совершенствовал свое тело на тренировках. Казалось бы, ты Коби Брайант, живая легенда, за плечами у тебя пять чемпионских титулов, но ты остаешься в зале после каждого занятия. Это выдающийся пример для всех игроков. Таких успехов, как у Коби, можно достичь только за счет колоссального труда. Каким бы ты талантом не был.

Даже по ТВ-экрану Баскетболист Коби Брайант в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» Фото: TASS/EPA

— При этом говорят, что Коби очень жестко относился к своим партнерам, оказывал на них психологическое давление. Вы с этим сталкивались?

— Для Коби не существовало такого слова, как усталость. Он не понимал, как это — устать и некачественно бросить, открыться, сделать заслон? В таких ситуациях Брайант действительно мог жестко высказаться в твой адрес. Но я бы не назвал это буллингом. Это чемпионский менталитет и характер, которым он нас хотел заразить. Коби всегда хотел выигрывать и делал для этого все возможное. Даже ценой повреждений и травм. Я думаю, за всю историю НБА было всего несколько игроков, которые могли практически в одиночку выиграть чемпионат. Одним из них был Брайант. Счастлив, что мне удалось поиграть с легендой.

— Также вы поиграли с Джеймсом Харденом, который стал главным хедлайнером НБА последних двух недель. Что вы думаете о его переходе в «Бруклин»?

— Когда люди принимают такие решения, они не делаются молниеносно. Джеймс все взвесил перед тем, как сделать выбор в пользу «Нетс». Как будет развиваться его карьера в Нью-Йорке, покажет только время, но в «Бруклине» собрались три суперзвезды. Это факт. Каждый этого из трио может в одиночку решить исход любой игры. Мне кажется, они будут очень грозной силой на Востоке. Плей-офф будет чрезвычайно интересным.