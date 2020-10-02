«Мне хочется сделать что-то грандиозное вместе с «Зенитом»

Баскетбольный «Зенит» начал новый розыгрыш баскетбольной Евролиги с выездной победы над одним из фаворитов сезона — турецким «Анадолу» (73:69). Это уже четвертая победа подряд подопечных Хавьера Паскуаля с учетом Единой лиги. Летом сине-бело-голубые не только здорово укрепили состав, но и сделали мощное усиление своего административного аппарата, заключив контракт с 56-летним Маносом Пападопулосом. Опытный специалист работал в «Панатинаикосе» с 1987 года, а в 2015-м занял место президента греческого гранда. С ним афинский клуб шесть раз выигрывал титул лучшей команды Европы. В «Зените» Пападопулос занял пост спортивного директора и постарается помочь молодому коллективу выйти на топ-уровень.

В своем первом интервью российским СМИ Пападопулос рассказал о причинах смены работы, трансферной кампании и целях на ближайший сезон.

— Почему вы решили сменить пост президента «Панатинаикоса» на должность спортивного директора «Зенита»?

— Всё просто. Мне хотелось сделать что-то грандиозное вместе с новой для себя командой. И я рад, что мы договорились с «Зенитом», молодым клубом с большими амбициями.

— Генеральный директор клуба Александр Церковный сказал, что вы участвовали в формировании состава этим летом, хотя официально о вашем назначении объявили только в конце августа. Как вы лично оцените свой вклад в нынешнюю трансферную кампанию?

— Если у нас будут хорошие результаты, то я скажу, что принял огромное участие в формировании состава. Если нет, то скажу, что это были исключительно кандидатуры тренера (смеется). Конечно, я шучу. Если серьезно, то я принял участие во всех наших трансферах.

— Какой из них считаете самым удачным?

— Все трансферы были для нас удачные.

— А с кем были самые тяжелые переговоры?

— Не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы не раскрывать некоторые деликатные моменты.

— Многие считают, что Кевин Пангос способен стать лидером этой команды. Верите в канадского разыгрывающего после года, пропущенного им из-за травмы?

— Я знаю, что Пангос отличный игрок, способный многое дать команде. Но подчеркну, что в «Зените» есть и другие лидеры. Когда команда зависит исключительно от одного человека, это не очень хорошо.

— «Зенит» подписал молодого российского игрока Игоря Вольхина. Есть шансы, что уже в нынешнем году он займет важное место в ротации команды?

— Игорь — очень интересный игрок. С какой отдачей он работает на тренировках, как воспринимает информацию от тренеров, говорит о том, что при правильном раскладе он может превратиться в баскетболиста высокого класса. Мы верим в него, главное, не останавливаться в своем развитии.

— Вы работали с Хавьером Паскуалем в «Панатинаикосе», и он принес вам два чемпионских титула подряд. Верите, что в «Зените» у него тоже получится брать трофеи?

— Хави — топ-тренер, один из лучших в своем деле. Вот мой ответ на ваш вопрос.

— В своей карьере вы поработали со многими топ-тренерами, но особняком стоит, конечно, Желько Обрадович, который принес «Панатинаикосу» пять чемпионских титулов Евролиги. Его помощником долгое время был наставник ЦСКА Димитрис Итудис. В тот момент было понятно, что Димитрис возглавит большую команду?

— Да, это чувствовалось с его первых лет работы в «Пао». Он знает баскетбол так хорошо, как всего несколько человек в мире. Можно сказать, что мы с Димитрисом вместе росли как профессионалы, и я не сомневался, что он сполна использует свой шанс, когда получит в распоряжение большую команду (за пять лет под руководством Итудиса армейцы дважды выиграли Евролигу. — «Известия»).

— Какое-то время вы были куратором молодежных программ в «Панатинаикосе». Будете принимать участие в развитии академии «Зенита»?

— Безусловно, я заинтересован в том, чтобы академия развивалась стремительными темпами. Мне это близко. Воспитывать молодежь, видеть, как игроки растут, — это безумно интересное и увлекательное занятие.

— Как вам инфраструктура академии «Зенита»?

— Если честно, то я был удивлен, что в Санкт-Петербурге уделяют такое пристальное внимание молодежи. Даже этим летом, когда было непонятно, состоятся вообще турниры или нет, «Зенит» смог оборудовать новую фитнес-зону в академии и самые современные раздевалки, сделать зал для просмотра видео... Уверен, что через несколько лет это даст свои плоды и баскетболисты молодежного проекта окажутся в основной команде и будут претендовать на попадание в сборную России.

— На ваш взгляд, Единая лига сильнее, чем чемпионат Греции?

— На данный момент — да. Во-первых, в Единой лиге есть много клубов с большим бюджетом. Это позволяет набирать хороших игроков, успешно выступать в европейских турнирах. Но одного бюджета мало. Также у российских клубов сильные управленцы, которые умело распоряжаются финансовыми возможностями.

— Какие клубы Евролиги провели самую мощную трансферную кампанию этим летом?

— «Барселона» и ЦСКА.

— Топ-3 трансфера в европейском баскетболе в этом межсезонье?

— Номер один — это переход Ника Калатеса из «Панатинаикоса» в «Барселону». Потом бы я назвал подписание Николы Милутинова и Торнике Шенгелии в ЦСКА.

— Что вы ждете от своей команды в новом сезоне Евролиги?

— Самое главное, чтобы все были здоровы. Мы вступаем в нечто неожиданное и непредвиденное. Хочется, чтобы мы играли в баскетбол, а не думали исключительно о коронавирусе.

— Назовите три вещи, с которыми у вас ассоциируется Россия?

— Большая страна по размерам, мощная по силе и богатая по истории.

— Удалось ли вам изучить главные достопримечательности Санкт-Петербурга?

— Пока мне не хватило времени. Но могу сказать, что восхищен архитектурой города. Я знаю его историю, как он строился, какие пережил потрясения. Вообще это большая удача — пожить в Петербурге.

— Могли бы назвать трех самых талантливых игроков, с которыми вам удалось поработать?

— Их так много, что мне сложно выбрать трех. Доминик Уилкинс, Никос Галис, Василис Спанулис, Франгискок Алвертис, Шарунас Ясикявичюс, Димитрис Диамантидис… Можно смело сказать, что я работал со всеми звездами европейского баскетбола.

— Самая сильная команда «Панатинаикоса» за годы вашей деятельности?

— Трудно сделать выбор, но верю, что это был состав, который выиграл Евролигу сезона-2008/09.

— Ту команду вы собирали вместе с Желько Обрадовичем. На ваш взгляд, когда он вернется к работе? Есть вероятность, что мы увидим его в NBA?

— Я не хочу об этом говорить. Пусть лучше он сам расскажет.