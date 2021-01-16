Кори затмений: «Барса» вновь переигрывает ЦСКА в Евролиге

ЦСКА не смог взять реванш у «Барселоны» в рамках регулярного сезона баскетбольной Евролиги-2020/21. В столичном «Мегаспорте» каталонский клуб выглядел очень уверенно даже в отсутствии двух своих лидеров Николы Миротича и Брэндон Дэвиса и сумел одержать уверенную победу (75:88). Лучшим игроком матча стал защитник гостей Кори Хиггинс, четыре сезона отыгравший в составе армейцев. На счету американца 25 очков и 6 подборов. Справедливости ради стоит отметить, что армейцы также лишились выступали без двух важных игроков системы Димитриса Итудиса — Уилла Клайберна и Даниэля Хэкетта.

Армейцев хватило на полторы четверти

Эксперты предполагали, что в отсутствие двух больших соперников Дэвиса и Виктора Клавера ЦСКА может получить преимущество за счет действий своего высокорослого центрового Николы Милутинова. И в первой четверти это работало. Буквально за 6 минут серб набрал 8 очков и взял три подбора. Правда, «Барса» нашла достойный ответ за счет отличных действий Алекса Абринеса и Кори Хиггинса. Экс-игрок ЦСКА набрал 9 очков за первые десять минут и не позволили хозяева оторваться в счете (25:20).

Кори затмений Игроки БК «Барселона» и ПБК ЦСКА в матче 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 между ПБК ЦСКА (Москва, Россия) и БК «Барселона» (Барселона, Испания) Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Вторую попытку закрепить преимущество московский клуб сделал во второй четверти. Причем в этот момент на паркете были резервисты. Данки Джоуля Боломбоя и Семена Антонова, уверенная игра молодого разыгрывающего Александра Хоменко, и ЦСКА уже повел с разницей «+13» (38:26). Казалось, инициатива прочно перешла к армейцам, но оставшиеся до перерыва четыре с половиной минуты были использованы ужасно. Команда несла одну потерю за другой, ничего не могла поделать с Хиггинсом и Абринесом и едва-едва наскребла в нападении три очка после штрафных Майка Джеймса и Торнике Шенгелии. Неудивительно, что опытная «Барселона» с удовольствием организовала погоню, и не только выровняла игру, но ушла в раздевалку с лидерством.

В начале третьей Димитрису Итудису пришлось заменить лидера — Джеймса поймал на колено Роладнс Шмитс, и ушиб бедра оказался болезненным. При «-5» это событие было неприятным. Майк долго приходил в себя, разминался, разогревался, вернулся на площадку, но к середине третьей четверти инициативой уже прочно владели каталонцы, вплотную подобравшиеся к двузначной разнице — 44:53.

К середине четвертого периода гости превзошли отметку двузначного перевеса, получили «+13» и спокойно держали темп, позволявший сдерживать красно-синих на дистанции. Несмотря на поражение ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице. В 20 матчах у столичной команды 15 побед и 5 поражений. «Барселона», занимающая второе место, одержала 14-ю победу в 20 играх.

«Зенит» реабилитировался за Мюнхен

Важную победу одержал «Зенит». В Санкт-Петербурге подопечные Хавьера Паскуаля второй раз в сезоне взяли верх над «Жальгирисом» (77:65). Решающей стала вторая половина встречи, которую сине-бело-голубые выиграли с разницей «+12».

— Это была тяжелая игра, — сказал после игры наставник «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Я хочу поздравить «Жальгирис» с тем, что они сегодня хорошо играли в защите и пытались разрушить наше созидание. Однако хочу поздравить и своих ребят за то, что играли с большим усердием, искали свои возможности, старались действовать нестандартно. Плюс на протяжении всего матча парни проявили характером и полностью заслужили эту победу. Двигаемся дальше.

Кори затмений Игрок «Зенита» Кевин Пангос (слева) в матче Евролиги по баскетболу между командами «Жальгирис» (Каунас, Литва) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) Фото: TASS/imago images/Scanpix

В составе «Зенита» три игрока набрали 10 и более очков: Билли Бэрон (11), Матеуш Понитка (15) и Артурас Гудайтис. Стоит отметить, что литовский центровой постепенно стал ключевым игроком команды. В каждом матче Гудайтис показывает выдающуюся самоотдачу и полезен на обоех сторонах площадки.

— Сегодня игроки «Жальгириса» были очень хорошо готовы тактически, — рассказал «Известиям» Артурас Гудайтис. — Но и мы следовали нашему плану на игру и я очень рад, что мы смогли одержать эту победу. Каждый матч против команды из моей родной страны — особенный для меня. Сегодня я сделал 100-й блок-шот в Евролиге? Для меня это ничего особенного не значит, это просто статистика.

«Химки» сменили тренера

Самая же громкая новость дня пришла из подмосковных «Химок». Руководство желто-синих все-таки приняло решение уволить Римаса Куртинайтиса — тренера, при котором клуб утвердился в элите европейского баскетбола. Однако это решение напрашивалось. Подмосковная команда слабо выступает в Евролиге (две победы в 20 играх), потерпела уже пять поражений в Единой лиге ВТБ (в 19 матчах прошлого сезона была одна осечка), а баскетболисты выглядят немотивированными. Квинтэссенция этого утверждения — гостевое поражение от «Анадолу Эфес» на этой неделе. Смущает даже не антирекордная разница в счете (минус 39), а как игроки желто-синих в буквальном смысле опустили руки и позволяли Шейну Ларкину и компании в два счета проходить свои защитные построения.

Кори затмений Бывший тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис Фото: ТАСС/Александр Щербак