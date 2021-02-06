«Зенит» обосновался в Евролиге всерьез и надолго»

Российские клубы не смогли выиграть в 24-м туре Евролиги. ЦСКА, обескровленный потерей целой группы ключевых игроков, во втором овертайме уступил «Валенсии» (103:105). В 2021 году армейцы проиграли уже пять матчей в Евролиге. «Зенит» же неудачно съездил в Турцию, проиграв «Фенербахче» (84:92). Интрига в этом матче сохранялась до последних минут, но сказались ошибки гостей в ключевые моменты четвертой четверти. Выступления клубов из Москвы и Санкт-Петербурга оценил для «Известий» заслуженный тренер России, чемпион Европы, председатель тренерского совета БК «Самара» Борис Соколовский.

— Есть ли у вас претензии к игрокам «Зенита» после поражения в Стамбуле?

— Нет, «Зенит» заслужил самые хорошие отзывы. Просто «Фенербахче» сейчас очень хорош, у них сумасшедший потенциал. В начале сезона стамбульцы показывали нестабильную игру, шли во второй половине турнирной таблицы. Были даже призывы турецких болельщиков уволить Игора Кокошкова. Но это очень талантливый тренер, который всегда основательно подходит к своей работе. Он долго выстраивал все процессы, взаимодействия в команде и сейчас мы видим результат. У «Фенера» девять побед подряд. Серб умело варьирует состав, дает поиграть всем игрокам ростера, причем почти без потери качества. Тоже самое сегодня делал и Хавьер Паскуаль. Если сравнивать качество игры «Фенербахче» и «Зенита» с «Валенсией» и ЦСКА, которые играли друг с другом вчера, могу сказать, что стамбульцы и питерцы показывают гораздо более разнообразный баскетбол. При всем уважении к ЦСКА, сейчас они в игровом кризисе.

— Слишком много травмированных…

— Согласен. Плюс я не в восторге от действий Майка Джеймса. Когда он играет, то складывается такое впечатление, что на площадке должен быть Джеймс и четыре Боломбоя, которые бы ставили ему заслоны и боролись за отскок. Американец завершает почти все владения самостоятельно, а все остальные игроки команды стоят в нападении. На мой взгляд, ЦСКА нужен более разноплановый первый номер. Но давайте вернемся к «Зениту».

— Кто вас порадовал?

— Уилл Томас обрел вторую молодость, играет просто потрясающе. И в защите, и в нападении. Немного нестабильно после Нового года действуют лидеры задней линии — Кевин Пангос и Билли Бэрон. Видимо, в столь тяжелом графике подсели физически. Как всегда с великолепной самоотдачей действует Матеуш Понитка — настоящий капитан. Понравилось, что Паскуаль неплохо использует российских игроков. Испанский тренер очень здорово работает над качеством игры каждого игрока. Но у «Фенера» объективно более звездный состав. Связка Де Коло - Веселы, Гудурич (5/7 — трехочковых), Браун. Очень сильная скамейка. Плюс в этой игре Кокошков заигрывал новичка — Кайла О’Куинна. Форвард провел восемь сезонов в НБА и только адаптируется к европейскому баскетболу. Поэтому представьте, какой у тренера турков есть запас прочности, что в таком матче он дает новичку почувствовать игру.

«Зенит» обосновался в Евролиге Уилл Томас Фото: TASS/Zuma

— Приятно наблюдать за работой Кокошкова в Европе?

— Могу сказать, что это тренер с большой буквы. Победа Словении на Евробаскете-2017, отличная многолетняя работа в НБА говорят сама за себя. На мой взгляд, боссам «Финикса» просто не хватило терпения. Он бы выстроил систему во втором сезоне и клуб бы боролся за место в плей-офф. Тогда бы он был не просто первый европейским тренером, возглавившим клуб НБА, но и первым успешным европейским наставником. Но в США не дают много шансов чужакам. В Евролиге же он подтверждает свой высочайший уровень.

— «Фенер» один из главных претендентов на выход в «Финал четырех»?

— Я бы сказал, что прямо сейчас это сильнейшая команда Евролиги. Даже «Барселона» не может похвастаться такой стабильностью. Хотя состав у каталонцев не менее звездный.

— Насколько «Зениту» не хватает Алекса Пойтресса?

— Очень сильно. Гудайтис — тяжеловат, несмотря на то, что порой проявляет чудеса подвижности. Пушков — легкий центровой, больше четвертый номер. Ему тяжело биться в трехсекундной зоне. За счет Пойтресса Паскуаль мог уравновесить переднюю линию. Он был опорным игроком системы. Надеюсь, что он скоро вернется в строй.

— Верите, что «Зенит» пробьется в плей-офф?

— Мне кажется, что клуб из Санкт-Петербурга обосновался в Евролиге всерьез и надолго. Если говорить про текущий сезон, то я не сомневаюсь, что они попадут в топ-8.

— Кто еще?

— «Фенербахче», «Барселона», ЦСКА, «Анадолу», «Милан», «Реал». Последней назову «Баварию», которая заметно прибавила с приходом Андреа Тринкьери. Маловероятно, что «Жальгирис», «Баскония» и «Валенсия» смогу потеснить кого-то из этих команд.

— За счет чего ЦСКА можно преодолеть текущий кризис? Надо ли подписывать нового центрового вместо травмированного Милутинова?

— По ним бьет история сложных взаимоотношений Джеймса и Итудиса. Это два очень харизматичных человека, супермотивированных. Таким людям сложно друг с другом. Плюс Итудис сторонник командной игры, а как я говорил выше, Майк заточен под индивидуальные действия. В сложившейся ситуации Джеймсу надо больше слушать тренера и уважать партнеров. По его языку тела ощущается, что партнеры для него вторичны. Первичны — мяч и кольцо противника. Хотя, безусловно, он великий игрок.

Потеря Милутинова — очень существенная. С ним ЦСКА казался командой без слабых мест. Сейчас же армейцам придется искать ему замену. Но найти большого, который будет делать дабл-дабл в каждой игре, нереально. Конечно, у московского клуба грамотный менеджмент. Будем надеяться, что они найдут выход из ситуации. Но самое главное, решить все внутренние противоречия и сбалансировать состав.