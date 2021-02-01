«Для меня главное открытие сезона — это «Зенит»

Очередной тур регулярного сезона Евролиги неудачно сложился для российских клубов. «Химки» крупно проиграли «Фенербахче», а ЦСКА и «Зенит» в концовках упустили победы над «Баварией» и «Миланом». Тем не менее после двух третей чемпионата две наши команды довольно комфортно чувствуют себя в зоне плей-офф. У ЦСКА 16 побед (2-е место), у «Зенита» — 13 выигранных матчей (6-е место). При этом клуб из Санкт-Петербурга имеет еще две игры в запасе. Промежуточные итоги выступления российских команд в регулярке Евролиги «Известиям» прокомментировал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

— ЦСКА потерпел четыре поражения в последних шести матчах Евролиги. Чем можно объяснить эти неудачи?

— Если честно, я не удивлен результатами ЦСКА в первом месяце 2021-го. В последние годы армейцы выходят на пик формы в декабре, а в январе наступает спад. Так что говорить о какой-то катастрофе не стоит. Думаю, все будет в порядке, а перерыв, когда у нас запланирован Матч звезд (14 февраля), пойдет на пользу коллективу. Возможно, надо побыть немного в функциональной яме, чтобы подойти к решающим играм сезона в оптимальных кондициях.

Ни один клуб Евролиги не может пройти регулярку ровно. Мешают травмы, пандемия, еще какие-то непредвиденные ситуации. В начале сезона неудачно выступал «Реал», в декабре под давлением была «Барселона», «Фенербахче» и «Анадолу» играют с перепадами. Понятно, что у основных конкурентов армейцев покачественнее скамейка. Та же «Барса» провела серию успешных матчей без Николы Миротича и Брэндона Дэвиса.

— Отсутствие Уилла Клайберна и Майка Джеймса сильно сказывается на команде?

— Конечно. Это два игрока стартовой пятерки. Плюс в игре с «Баварией» из-за проблем ЦСКА надолго лишился основного центрового Милутинова (в субботу выяснилось, что из-за этого повреждения серб не сыграет в этом сезоне. — «Известия»). Думаю, что это ключевой момент. Также в четвертой четверти «Бавария» прибавила в защите. Подопечные Андреа Тринкьери действовали очень энергично и агрессивно в игре один на один. ЦСКА не совершил ни одного открытого броска.

— «Баварию» можно назвать одним из главных открытий чемпионата?

— Они играют в открытый, быстрый баскетбол. Состав укомплектован качественными исполнителями. Тот же Джален Рейнольдс, которого мы хорошо знаем по выступлениям в Единой лиге, Уэйд Болдуин — один из лучших в Европе на своей позиции. Сезон очень хорошо начали Владимир Лулич и Жан Шишко. Сейчас оба травмированы. Это говорит о том, что у команды есть запас, чтобы прибавить. Думаю, что они могут пошуметь даже в плей-офф.

— Что скажете о текущей форме «Зенита»?

— Сейчас для них тоже наступает очень серьезный момент. Потеря ключевого игрока — Алекса Пойтресса — сказалась на качестве защиты и нападения. Команда испытывает серьезные проблемы в краске. Да, на замену удалось подписать опытного Тарика Блэка. Надеюсь, он скоро присоединится к команде. При этом даже в проигранных матчах с «Барселоной» и «Миланом» сине-бело-голубые показывали очень умный баскетбол. Тренер играет ключевую роль в «Зените». В других командах эти баскетболисты показывали более индивидуальные качества, но под руководством Паскуаля стали играть очень организованно. С нетерпением ждем отложенный матч «Зенита» и ЦСКА в Единой лиге (13 февраля). Будет интересная игра, которую многие болельщики увидят вживую.

— Разрешить 50% зрителей на трибунах в Москве — сильное решение местных властей?

— Да, это шикарный подарок всем любителям баскетбола. Большое спасибо им за это. Правительство делает очень многое для профессионального спорта. Главное, соблюдать все правила, неукоснительно выполнять антиковидный регламент в Единой лиге, Евролиге, других турнирах.

— Вы отметили большую роль Хавьера Паскуаля в успехах «Зенита». В целом как бы вы оценили влияние тренеров клубов Евролиги на результаты? Возможно, в процентном соотношении?

— Такие вещи нельзя измерить в процентах. Любой тренер способен демонстрировать свое мастерство только в том случае, если имеет тех игроков, которые подходят под его философию. Это не всегда получается.

Если говорить конкретно про Паскуаля, то за свою карьеру он пропитался качественным баскетболом. У него высокая планка. И команда отреагировала на его требования. Посмотрите, как Хавьер ведет игру с точки зрения игровой дисциплины. Это очень прослеживается. Разыгрывающий постоянно смотрит на тренера и получает от него обратную связь. Качество коммуникации на высочайшем уровне. Вы спросили выше: является ли «Бавария» главным открытием сезона Евролиги? Для меня главное открытие — это «Зенит». К тому же команда очень уверенно лидирует в Лиге ВТБ.

— У «Химок» получается очень тяжелый сезон. Что вы думаете об этом?

— Да, они в непростой ситуации во всех отношениях, но не стал бы углубляться в детали. Пусть об этом лучше расскажет руководство желто-синих, когда посчитает нужным. Могу лишь сказать, что «Химки» — это топ-клуб, главный конкурент ЦСКА на протяжении долгих лет. Они имеют много регалий, регулярно участвуют в Евролиге. К тому же не забывайте, что это частный клуб, что является большой редкостью. Надеюсь, они смогут перебороть все неприятности и вновь радовать своих болельщиков яркими победами.

— В Лиге ВТБ они еще могут показать себя с российским тренером Андреем Мальцевым?

— Конечно, я бы не стал списывать их со счетов. Главное — принять одну общую идею, определиться с задачами на сезон. У клуба очень опытные акционеры, которые очень хорошо разбираются в баскетболе. Надеюсь, они примут верные решения.

— Сборная России сыграет решающие матчи квалификации Евробаскета-2022 в вашей родной Перми. Национальной команде вновь обеспечена сумасшедшая поддержка?

— Уже стало хорошей традицией, что сборная играет решающие матчи в Перми. Нужно отметить, что и Федерация баскетбола, и руководства края в лице губернатора Дмитрия Махонина очень много внимания уделили организации этого «пузыря». Много жестких требований было к аэропорту, ремонтируется «Молот».

На трибунах, как и в Москве, могут присутствовать до 50% зрителей. Все билеты уже раскуплены, так что с поддержкой у ребят точно проблем не будет. Понятно, что пандемия и наложение календарей вносят свои коррективы. Непонятно, кто в каких составах приедет в Пермь, но надеюсь, что мы все насладимся отличным баскетболом, а наша команда решит свою главную задачу.

— От Матча звезд стоит ожидать каких-то сюрпризов в этом году?

— Опять же хотел выразить благодарность Москве, нашим спонсорам, что в такое непростое время помогли нам решиться на проведение Матча звезд. Сначала мы думали, что проведем его без зрителей, потом с 25% болельщиков на трибунах, сейчас 50%. Это очень много в нынешних условиях. Надеюсь, что в этот вечер все смогут расслабиться посередине этого тяжелого ковидного сезона. Хоть и времени на подготовку было немного, но мы постараемся удивить ярким и красивым шоу.