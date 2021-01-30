Плохо без Майка: ЦСКА уступил «Баварии» без своего лидера

ЦСКА уступил «Баварии» в рамках 23-го тура баскетбольной Евролиги, провалив четвертую четверть. В заключительной десятиминутке армейцы набрали всего шесть очков — это худший показатель столичного клуба в этом сезоне. Прошлый наименьший результат подопечные Димитриса Итудиса продемонстрировали в октябре 2020 года в выездной игре с «Црвеной Звездой» — тогда российский клуб набрал восемь очков в третьей четверти. Поражение от мюнхенцев стало четвертым для ЦСКА в последних шести матчах регулярного сезона. Тем не менее, москвичи продолжают занимать второе место в турнирной таблице Евролиги, имея в своем активе 16 побед. Выше только «Барселона» (17 побед).

Власти Москвы, разрешившие 50-процентную посещаемость спортивных мероприятий, сделали большой подарок любителям баскетбола. На игру с «Баварией» на арене «Мегаспорт» собралось больше 4,5 тыс. зрителей. Многие впервые пришли на матч любимой команды в этом сезоне, поэтому поддержка у хозяев была великолепной. На протяжении всей игры фанаты гнали своих любимцев вперед и рьяно свистели при атаках соперника.

Увы, ЦСКА это не помогло. В январе команда угодила в функциональную яму и пока не может показать весь свой потенциал, играя с явными перепадами. С той же «Баварией» армейцы выдали прекрасную третью четверть. Даррен Хиллиард взял на себя роль лидера в нападении и забил два важных трехочковых. Торнике Шенгелия, Даниэль Хэкетт поддержали Хиллиарда отличными силовыми проходами. Здорово играл и Александр Хоменко. Постепенно молодой российский разыгрывающий выходит на новый уровень. В итоге армейцы оторвались на 10 очков в совсем малорезультативном матче (60:50).

Казалось, что в такой ситуации действующие чемпионы турнира легко удержат лидерство и обыграют вторую немецкую команду за неделю (в среду ЦСКА был сильнее «Альбы» в Берлине). Но тут команда Андреа Тринкьери включилась по полной. Уэйд Болдуин творил чудеса в атаке (24 очка — самый результативный игрок встречи), Джален Рейнольдс был очень полезен в защите (16 очков и 8 подборов). Плюс здорово сыграла скамейка. Ди Джей Сили и Джаун Джонсон на двоих принесли гостям 25 очков.

У москвичей же полностью разладилась игра в атаке. Чего только стоят восемь потерь в заключительной четверти. С таким показателем сложно выиграть у любого соперника, в этом же вечер парни Итудиса играли с командой-открытием этого сезона. Напомним, в прошлом году «Бавария» даже не мечтала о плей-офф, а в этом наверняка в нем сыграет.

— Игра была жесткой и могла закончится совсем по-другому, — отметил после игры Димитрис Итудис. — Очевидно, что мы хорошо начали, но недостаточно мудро распоряжались своими фолами в первой четверти. Могли закончить «+5», но закончили «+2». В третьей четверти мы провели действительно хороший отрезок, захватили лидерство, совершили всего две потери. Но в последней четверти мы просто провались. Сделали восемь потерь. Отчасти это можно объяснить хорошей защитой «Баварии» один в один. Мы набрали всего шесть очков. Очевидно, это не наш уровень. У нас ничего не получилось в нападении, не было хороших бросков.

Обычно, когда у ЦСКА не ведет в нападении, на выручку приходит Майк Джеймс. Палочка-выручалочка армейцев вытащил не один матч в этом сезоне. Но последние два игры в Евролиге разыгрывающий пропускает по дисциплинарным причинам. В клубе это объяснили инцидентом, который произошел в раздевалке команды после проигранного матча с «Фенербахче» в прошлую пятницу. Как дальше будут развиваться события, неизвестно, но высока вероятность, что стороны не смогут договориться о продолжении сотрудничества. Найти замену Майку в этом сезоне будет тяжело. Впрочем, менеджмент армейцев не раз доказывал, что умеет выходить из тяжелых ситуаций.

«Бавария» же благодаря этой победе поднялась на пятое место в турнирной таблице, опередив «Зенит».

— Это было настоящее сражение, было много жесткой игры, — отметил наставник мюнхенцев Андреа Тринкьери. — По первой четверти казалось, что матч будет результативным. Милутинов и Шенгелия нас просто уничтожали, но постепенно мы нашли способы сыграть против них лучше. Особенно в защите. В последние десять минут ЦСКА набрал всего честь очков и это стало ключевым моментом. Отсутствие Джеймса? Конечно, он важный игрок для ЦСКА, наверняка, он бы доставил нам неприятности. Но и у нас не было двух ключевых игроков. Владимир Лулич и Нехад Джедович травмированны. Евролига — жесткий турнир, с очень плотным расписанием. Тут очень сложно избежать травм лидеров и игровых спадов.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Валенсией», а «Бавария» с «Альбой».