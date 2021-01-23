Победа по-турецки: почему ЦСКА проиграл «Фенербахче»

В рамках регулярного сезона Евролиги ЦСКА дома проиграл турецкому «Фенербахче» — 83:89. Самым результативным игроком матча стал чешский центровой Ян Веселы, набравший 24 очка. Лучшим же баскетболистом встречи стал Нандо Де Коло, который на протяжении пяти сезонов защищал цвета московского клуба и дважды выигрывал с ним Евролигу (2006, 2019). В активе 33-летнего француза 22 очка, 9 передач и сумасшедшие 38 баллов за эффективность действий. В составе армейцев хороший матч провел грузинский форвард Торнике Шенгелия (18 очков), а вот лидер красно-синих Майк Джеймс выглядел бледной тенью самого себя. Речь не только про низкий процент реализации бросков (5/18, включая два промаха с линии), но и неуверенную игру в концовке. Возможно, дело в травме американца, которую он получил на прошлой неделе.

Французский привет

Уже вторую неделю подряд ЦСКА уступает своему прямому конкуренту в Евролиге, во многом из-за выдающейся игры своих бывших лидеров. В игре с «Барселоной» всё решил Кори Хиггинс (25 очков и 6 подборов), на этот раз о себе напомнил Нандо Де Коло. Хотя сюрпризом это не стало. Титулованный француз разыгрался в январе, выдав отличные матчи с «Басконией» и «Панатинаикосом». Да и в целом «Фенербахче» приехал в Москву на подъеме, с серией из пяти побед подряд.

Хотя начало осталось за хозяевами. Трехочковые Шенгелии, Джеймса и Никиты Курбанова увели ЦСКА вперед к телевизионному тайм-ауту, сразу после которого грузинский форвард забил с фолом и установил двузначную разницу — 16:6. Впрочем, именитый наставник гостей Игор Кокошков провел со своими игроками разъяснительную беседу, и те быстро выровняли игру. На последних секундах второй четверти впервые после стартового спорного команда сравняла счет — очередная скидка нашла в левом углу признанного «шутера» Джарелла Эдди. Вновь, как и в предыдущей встрече с «Барсой», был резон пенять на реализацию бросков соперника. К перерыву стамбульцы попали идентичные 57% двух- и трехочковых.

В третьей четверти ЦСКА вернул себе инициативу. Во многом благодаря организаторским способностям Дэниэла Хэкетта и Яниса Стрелниекса. Но за счет нестандартных действий Де Коло, который забивал сам и находил своих партнеров идеальными передачами, соперник оставался в игре. Перед решающей десятиминутной армейцы выигрывали с преимуществом три очка.

В четвертой четверти Кокошков решил удивить Димитриса Итудиса и выпустил на паркет маленькую пятерку, отказавшись от услуг центровых. Но это не принесло никаких дивидендов, наоборот, ЦСКА упрочил свое преимущество до «+5». После этого сербский тренер вернул на паркет Де Коло и Веселы, и гости сразу ликвидировали отставание. На последние две минуты команды уходили при равном счете, но подчеркнутая аккуратность армейцев на фоне выбранного лимита фолов позволила гостям дважды легко забить из-под кольца, тогда как москвичи лишь плодили потери, а явно не до конца восстановившийся Джеймс получил блок-шот от Веселы на периметре. За 26,5 секунды до сирены безжалостный Де Коло воспользовался несогласованностью обороны в размене и дальним попаданием решил исход матча — 80:87. За столь короткий период времени отыграться было уже невозможно.

— Это отличное чувство: первый раз приехать в Москву, сыграть против ЦСКА — клуба, в котором я провел пять лет, — признался после игры Нандо Де Коло. — Счастлив добиться победы в этой первой игре. Мы знали, что у ЦСКА очень хорошая команда. Чтобы обыграть их, нам надо было сделать что-то невероятное. Они были лучше на подборе, особенно в первой половине. Но мы старались играть умно и быть командой. Не скажу, что это моя лучшая игра за «Фенербахче». Просто рад победить и продолжить нашу победную серию.

Не паниковать

Судя по последним результатам, у ЦСКА наступил спад. После прекрасной победной серии, которая насчитывала 12 побед подряд в регулярке Евролиги, российский клуб забуксовал. В последних четырех матчах — три поражения. Фиаско на выезде в игре с «Басконией» и две домашние неудачи с «Барселоной» и «Фенербахче». Понятно, что эти результаты отчасти можно объяснить отсутствием травмированного Уилла Клайберна и не лучшей формой ключевых игроков задней линии — Джеймса и Хэкетта. В итоге армейцы лишились лидерства. У «Барсы» теперь тоже 15 побед, но преимущество над соперником за счет личных встреч (две победы).

— Отличная работа соперника и тренера Игора Кокошкова, — отметил журналистам Димитрис Итудис. — Равная плотная игра, лидер менялся постоянно, и всё могло закончиться в любую сторону. Мы здорово бились в первой и третьей четвертях, а во второй и в четвертой нам не хватало старания, взаимопонимания, мы путались в сменах, пропускали легкие мячи. Когда дома бросаешь 68% со штрафной линии, это не может не аукнуться. Мы будем расти как команда после этой игры. Вскоре все наши травмированные вернутся в строй. Надеюсь на это. Три поражения в последних четырех матчах? Тот, кто верит в себя и старается преодолеть свои проблемы, и становится лидером. Никто не ждал, что мы пройдем сезон без поражений, что будем удерживать первое место в таблице. Проблемы есть у всех, мы будем работать над своими.

«Фенербахче» одержал свою 11-ю победу в турнире и вплотную приблизился к зоне плей-офф. Учитывая, что скоро к стамбульцам присоединится опытный форвард Кайл О'Куинн (восемь сезонов в NBA), можно смело говорить, что турки еще поборются за преимущество своей площадки в четвертьфинале.