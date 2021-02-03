Веселы в старте: сможет ли «Зенит» сдержать звездного центрового

Очередной, 24-й тур Евролиги — последний перед почти двухнедельной передышкой европейских топ-клубов — пройдет 4 и 5 февраля. Пока же команды играют в режиме нон-стоп: ЦСКА и «Зенит» проведут уже четвертый матч за последние девять дней. Армейцы отправляются на тяжелейший выезд к «Валенсии», а сине-бело-голубые постараются взять реванш у «Фенербахче» за поражение в первом круге. Игру «Химок» и «Маккаби отложили из-за решения правительства Израиля. С 24 января было введено ограничение на полеты в эту страну из-за коронавируса. Это не позволяет соперникам «Маккаби» добраться до Тель-Авива. Для химчан, которые испытывают серьезные проблемы с составом из-за травм, это не худший вариант.

Остановить балканское трио

Прошлая неделя выдалась шокирующей для ЦСКА. Разногласия с лидером команды Майком Джеймсом, которые едва не привели к расторжению контракта, поражение в матче с «Баварией», когда армейцы набрали всего шесть очков в заключительной четверти. Наконец, тяжелая травма плеча основного центрового Николы Милутинова, которая не позволит сербу сыграть в этом сезоне.

В понедельник неприятности действующих чемпионов продолжились. В состав вернулся Джеймс, но это не помогло столичному клубу выиграть у «Зелены Гуры» в рамках Единой лиги ВТБ. Хотя ЦСКА и вел 17:2, но поляки совершили камбэк и смогли вырвать победу в концовке после потери Даниэля Хэкетта (90:93). Из Польши баскетболисты ЦСКА сразу же отправились в Испанию, где их ждет очень непростой матч с «Валенсией». Подопечные Жауме Понсарнау проводят неудачный отрезок. Команда уступила три матча подряд в регулярном сезоне, а из последних семи игр выиграла только одну.

Тем не менее, «Валенсия» очень опасная команда, особенно дома, а Дублевич-Перепелич-Калинич способны доставить трудности любой обороне. Если балканское трио будет попадать с дистанции, а Гильем Вивес и Сэм ван Росс смогут сдержать Джеймса, то хозяева вполне могут получить шансы на успешный исход встречи.

К тому же, как показал матч в Польше, ЦСКА пока сложно играть без ключевого баскетболиста передней линии. На то, чтобы научиться играть без Милутинова, понадобится какое-то время.

— Никола Милутинов показал, что действительно является одним из лучших центровых Европы, — заметил «Известиям» заслуженный тренер СССР, член зала славы ФИБА Евгений Гомельский. — Любая команда Евролиги сильно потеряла бы в качестве, если бы лишилась такого игрока из-за травмы. Поэтому ЦСКА сейчас не позавидуешь. С другой стороны, в команде есть Боломбой и Фойгтманн. Возможно, они постараются воспользоваться своим шансом и прибавят в защите.

В первом круге ЦСКА обыграл «Валенсию» в Москве (84:75). Героем той встречи стал Джеймс, набравший 17 очков и 5 передач. У «Валенсии» лучшим был Никола Калинич (15 очков).

«Фенер» на подъеме

«Зенит» в пятницу сыграет в Турции с «Фенербахче». В первом круге петербургский клуб уступил команде Игора Кокошкова на своей арене (65:73), провалив первую половину. Не помог даже мощный рывок (18:0) в третьей четверти. Наверняка, Хавьер Паскуаль извлек правильные уроки из того поражения и настроен на реванш.

Правда, задача совсем не из легких. «Фенербахче» сейчас, пожалуй, самая доминирующая команда в Евролиге. Стамбульский коллектив выиграл восемь матчей подряд, в том числе разделавшись с ЦСКА в Москве. Великолепную форму набрал Ян Веселы, став MVP января Евролиги, в большом порядке Нандо Де Коло (13,2 очка в среднем за игру) и Лоренцо Браун (10,7). Остановить лидеров хозяев будет непросто, но у «Зенита» тоже есть очень сильный центровой — Артурас Гудайтис. Хотя одного литовца может и не хватить, чтобы справиться с габаритными парнями соперника. Сменщик Гудайтиса американец Алекс Пойтресс получил травму. На замену ему был подписан Тарик Блэк, который пока не может присоединиться к команде. В отсутствии Пойтресса оборона российского клуба перестала быть такой совершенной, как в первом круге.

Поэтому в столице Турции надо уповать на свою атакующую мощь. Благо, с ней все в порядке. Например, в воскресном матче с «Локомотивом-Кубань» Кевин Пангос и компания забили 13 трехочковых с отличным процентом попаданий — 62. В Стамбуле хотелось бы повторения такого сценария.

— У «Зенита» один из лучших европейский тренеров. Хави Паскуаль опытный специалист, который возглавлял сильнейшие команды в Европе — «Барселону», «Панатинаикос», — напомнил «Известиям» наставник «Фенербахче» Игор Кокошков. — Я всегда наслаждался его работой. Даже когда был в НБА, я смотрел матчи его команд. У него можно многому научиться. Манос Пападопулос, который работает спортивным директором, помог «Зениту» собрать отличный состав, подписать опытных игроков. У «Зенита» есть стратегия, они хотят быть в Евролиге. Хотят доказать, что заслуживают места в этом турнире, стать его постоянным участником. Сегодня это одна из самых подготовленных команд. Что показала и первая наша игра, которая выдалась очень интересной. Уверен, что и на этой неделе нас ждет очень яркое противостояние.

В этом сезоне сине-бело-голубые гораздо сильнее играют на выезде, чем дома — одержали восемь гостевых побед из 13.