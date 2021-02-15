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Названы пять самых неблагополучных регионов РФ по числу ВИЧ-инфицированных

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Фонд «Нужна помощь» опубликовал данные проекта «Если быть точным» по пациентам с ВИЧ в России за 2019 год.

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Самыми неблагополучными российскими регионами, согласно рейтингу, являются Иркутская, Кемеровская, Ленинградская, Оренбургская области и Республика Крым.

В Иркутской области в 2019 году зафиксированы 51 033 человека, живущих с ВИЧ-инфекцией, в Кемеровской — 54 390, в Ленинградской — 25 114, Оренбургской областях — 29 803, в Крыму — 21 836.

При этом Иркутская и Кемеровская области оказываются в рейтинге неблагополучных регионов уже в шестой год подряд. Ленинградская область попадала в этот список с 2014 года пять раз, Оренбургская — три.

Наиболее благополучными названы Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Липецкая, Псковская, Сахалинская, Тамбовская области, Республики Ингушетия, Калмыкия, Татарстан, Чувашия и Забайкальский край.

На конец 2019 года 59,9% людей, живущих с ВИЧ, состояли на диспансерном учете — такие пациенты находятся под вниманием врачей, проходят необходимые тесты и могут получать терапию. Около 74% от всех состоящих на учете пациентов получали терапию в 2019 году. Если считать от общего числа людей, живущих с ВИЧ в России, это 44%.

По официальным данным, в 2019 году в России было зарегистрировано 1 068 839 человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. По состоянию на 30 сентября 2020 года их число выросло до 1 097 182.

Россия входит в пятерку стран мира с самой высокой скоростью распространения ВИЧ и занимает первое место в Европе.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ, которая будет действовать до 2030 года.

Согласно стратегии, в течение 10 лет планируется снизить годовой прирост заболеваемости ВИЧ с 76 тыс. человек в 2020 году до 45 тыс. в 2030-м. Также к 2030 году число людей, принимающих антиретровирусную терапию, должно вырасти с 72 до 95%, при этом стоимость терапии должна постепенно снижаться.

В России за ближайшие 10 лет планируется полностью изжить дискриминацию людей с ВИЧ, сделав акцент на повышении знаний об этой инфекции.

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