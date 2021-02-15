В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала

В Госдуму внесли законопроект, подразумевающий выплату материнского капитала на третьего ребенка и последующих детей в тех регионах, которые столкнулись с низкой рождаемостью. Авторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР.

Выплату средств предлагается производить с 1 января 2022 года тем семьям, которые ранее не воспользовались правом на материнский капитал, рассказал в Telegram один из разработчиков инициативы, глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты Ярослав Нилов.

Помимо этого деньги предлагается выплачивать мужчинам, которые становятся единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого ребенка или последующих детей, при условии что они ранее не воспользовались этой мерой господдержки.

Авторы инициативы отмечают, что многие регионы, сталкивающиеся с низкой рождаемостью, утвердили свои меры поддержки семьям, в которых рождается третий ребенок. Однако размер таких выплат в среднем составляет лишь 100–150 тыс. рублей, что, по мнению парламентариев, вряд ли может стимулировать рождаемость.

Как полагают депутаты, их инициатива позволит повысить рождаемость в проблемных регионах и поднять уровень жизни многодетных семей.

Ранее сообщалось, что на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова обсуждалась возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

12 января сообщалось, что Минтруд России предлагает упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.