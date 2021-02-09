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В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

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Возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками обсуждалась на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в начале февраля.

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Как пишет РБК, возможность инвестирования маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ», подлинность которого подтвердил чиновник финансово-экономического блока. Такие меры позволят обеспечить указанные проекты долгосрочным финансированием.

Проработать инициативу об инвестировании материнского капитала в финансовые инструменты или принять решение об исключении предложения из проекта по итогам совещания у первого вице-премьера поручено Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России.

Отмечается, что предложение не позволит «обналичить» материнский капитал через вложение в облигации и последующую их продажу. Пользоваться можно будет только процентным доходом от вклада или облигации.

12 января сообщалось, что Минтруд России предлагает упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

В середине декабря глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить маткапитал на образование родителей.

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