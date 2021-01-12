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Минтруд предложил упростить использование маткапитала на строительство жилья

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Минтруд России предлагает упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства во вторник, 12 января.

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«Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома», — цитирует заявление ТАСС.

В частности, не нужно будет предъявлять документы, подтверждающие проведение работ по монтажу фундамента, возведению стен и кровли. В министерстве отметили, что достаточно будет предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд о том, что дом находится в собственности.

«Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное в установленном законом порядке право собственности на построенный объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта», — уточнили в пресс-службе.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

В середине декабря глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить маткапитал на образование родителей.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возможности использовать материнский капитал на сельскую ипотеку. Кроме того, молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на покупку жилья через единый портал госуслуг.

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