Минтруд предложил упростить использование маткапитала на строительство жилья

Минтруд России предлагает упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства во вторник, 12 января.

«Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома», — цитирует заявление ТАСС.

В частности, не нужно будет предъявлять документы, подтверждающие проведение работ по монтажу фундамента, возведению стен и кровли. В министерстве отметили, что достаточно будет предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд о том, что дом находится в собственности.

«Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное в установленном законом порядке право собственности на построенный объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта», — уточнили в пресс-службе.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго.

В середине декабря глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила разрешить тратить маткапитал на образование родителей.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о возможности использовать материнский капитал на сельскую ипотеку. Кроме того, молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на покупку жилья через единый портал госуслуг.