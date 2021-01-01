В России с 1 января увеличился размер материнского капитала

Материнский капитал в России проиндексируют с 1 января, прибавка составит 3,7%.

В 2021 году размер маткапитала составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля на второго. Ожидается, что в наступившем году материнский капитал смогут получить более миллиона семей.

Программа маткапитала была расширена 1 марта, ее действие было продлено до конца 2026 года. Сертификат также начали выдавать семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на погашение военной ипотеки.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 2 ноября рассказал о возможности использовать материнский капитал на сельскую ипотеку. Кроме того, молодые семьи смогут оформить получение социальных выплат на покупку жилья через единый портал госуслуг.

Первый сертификат на маткапитал был выдан в марте 2007 года. Тогда размер государственной поддержки составлял 250 тыс. рублей, в январе 2020 года сумма была увеличена в 2,5 раза, а сама программа расширена.