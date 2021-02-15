Педиатр назвала британский штамм крайне опасным для детей и молодежи

Британская мутация SARS-CoV-2 очень опасна для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. Об этом в воскресенье, 14 февраля, заявила главный педиатр Словакии Элена Прокопова, передает «Словацкое радио».

По сообщению специалиста, в больницах страны становится всё больше пациентов, у которых бессимптомная форма коронавирусной инфекции перерастает в малоизученную болезнь, которая приводит к сыпи на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. Отдельные случаи заболевания у детей были выявлены еще в первую волну коронавируса.

«То, что это заболевание возникает как осложнение после COVID-19, мы поняли лишь недавно», — цитирует слова педиатра «РИА Новости».

Как отмечают словацкие врачи, в основном этой болезни подвержены дети в возрасте 5–6 лет, но есть и 20-летние пациенты с такими же симптомами.

По словам Прокоповой, минздрав Словакии обрабатывает поступающие из клиник республики данные о пациентах с синдромами нового заболевания. Других подробностей она не раскрыла.

Ранее в воскресенье врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что России не удастся избежать проникновения на свою территорию британского штамма коронавируса.

Ранее, 11 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

В этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии. Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция всё еще «бьет» по человечеству.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).