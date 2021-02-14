В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масочного режима

Рассматривать возможность отмены масочного режима можно будет после того, как вакцину от коронавируса сделает более 60% населения. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в воскресенье, 14 февраля.

По его словам, до тех пор пока не будет иммунизировано более 60% населения, отменять масочный режим «совершенно нецелесообразно».

В то же время Покровский отметил, что ношение масок не дает 100% защиты от COVID-19, но эта мера остается «неплохим механизмом» для борьбы с пандемией.

«Это все-таки достаточно неплохой механизм сдерживания эпидемии, пусть он и не дает 100% защиты и не все носят маски, но благодаря этому нехитрому приспособлению удалось сдержать эпидемию в контролируемых пределах», — сказал Покровский радиостанции «Говорит Москва».

Специалист добавил, что благодаря такому «нехитрому приспособлению», как маски, распространение коронавирусной инфекции удалось сдержать в контролируемых пределах.

Ранее 4 февраля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала сохранить все антикоронавирусные меры. Она отметила, что россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики распространения вируса на фоне снижения заболеваемости.

Согласно исследованию ученых из Национального института здравоохранения США, медицинские маски повышают влажность вдыхаемого человеком воздуха, тем самым стимулируя выработку интерферонов — белков, которые выделяют клетки организма в ответ на вторжение патогена. Таким образом, ношение масок людьми, у которых обнаружили коронавирус, может снизить тяжесть течения COVID-19.

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