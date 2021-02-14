Врач заявил о неизбежности прихода британского штамма в Россию

России не удастся избежать проникновения на свою территорию британского штамма коронавируса. Об этом в воскресенья, 14 февраля, в эфире радио «Вести FM» заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Сейчас вирус настолько видоизменяется, что первого того самого штамма китайского вируса уже нет, теперь циркулируют уже совершенно другие его подвиды. И вот этот британский вирус все равно к нам придет. Никуда мы от этого не денемся. И вот люди, которые еще не переболели, для них нужна будет меньшая вирусная нагрузка, чтобы заразиться», — отметил он.

Врач добавила, что подъем заболеваемости COVID-19 ожидает Россию в середине весны.

По словам Тимакова, весна — время ослабления иммунитета, а его снижение способствует росту обычных ОРВИ заболеваний.

«Для людей, которым сейчас коронавирус был не опасен при хорошем состоянии иммунитета, им нужно было большое количество вируса, чтобы заразиться, весной для этого же человека, чтобы заразиться, вируса уже нужно будет меньше», — уточнил инфекционист.

Эксперт подчеркнул, что сейчас отменять масочный режим нельзя ни в коем случае.

Ранее, 11 февраля, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что необходимо быть готовыми к тому, что вакцины от коронавирусной инфекции придется модифицировать из-за мутации вируса.

В этот же день директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге выразил уверенность, что распространение мутировавших вариантов коронавируса не приведет к началу новой пандемии. Он подчеркнул, что появление новых штаммов коронавируса говорит о том, что инфекция все еще «бьет» по человечеству.

10 февраля ВОЗ сообщила, что обнаруженный первоначально в Великобритании новый штамм коронавируса был выявлен на прошлой неделе еще в шести странах и их общее число достигло 86. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), Бразилии и Японии (P.1).

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