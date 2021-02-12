Словения откроет границу для россиян с 13 февраля

Словения откроет границы для стран Шенгена и стран «красного списка», включая Россию, с 13 февраля. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщается на сайте правительства страны.

Кроме того, будут отрыты КПП на автострадах и железной дороге, однако такой способ путешествия будет доступен только гражданам Европы.

Как уточняется, въезжающим на территорию государства необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до поездки. Исследование можно пройти в лабораториях, которые утверждены словенским минздравом.

Власти добавили, что перенесшие коронавирус граждане стран Шенгенского соглашения при въезде должны предоставить справку с положительным результатом теста, который был сделан не позднее чем за три недели и не ранее чем за шесть месяцев до поездки. Также важно иметь при себе справку о выздоровлении.

Также посещение страны разрешат для граждан, которые имеют сертификат вакцинации от COVID-19. С момента получения второй дозы препарата Moderna, Biontech/Pfizer или Moderna должно пройти не менее двух недель, препарата AstraZeneca — не менее трех недель, пишет Газета.ру.

Ранее в феврале стало известно, что Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта. В Росавиации «Известиям» заявили, что между РФ и Кипром до сих пор не возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение, выполняются только грузопассажирские чартерные перевозки.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.