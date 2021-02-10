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Кипр начнет выдавать туристические визы россиянам

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Кипр возобновит оформление туристических виз гражданам России с марта. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве.

В середине января замминистра туризма Кипра Саввас Пердиос заявил, что с 1 марта страна снимет нынешние ограничения на поездки для граждан 56 государств, включая Россию.

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«После вступления в силу плана действий, объявленного замминистра туризма, туристические визы будут выдаваться, как и раньше, всем имеющим на это право гражданам России», — заявили «Известиям» в диппредставительстве островной республики.

В посольстве уточнили, что процесс подачи документов на визу полностью перейдет в онлайн-формат, заявку нужно будет регистрировать в электронном виде через веб-сайты посольства и консульств. По прибытии на Кипр у граждан РФ запросят отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. При этом сертификат о вакцинировании его не заменит, нужен будет именно результат теста.

До вступления данных мер в силу получить кипрские визы россиянам невозможно, кроме исключительных случаев: медицина, работа, учеба и воссоединение семьи, уточнил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В Росавиации «Известиям» заявили, что между РФ и Кипром до сих пор не возобновлено регулярное пассажирское авиасообщение, выполняются только грузопассажирские чартерные перевозки.

«Точные сроки (возобновления) указать не представляется возможным», — отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Ларнака, здравствуйте: Кипр возобновит выдачу турвиз россиянам с 1 марта

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