«Русских и французских солдат похоронят в одной могиле»

В субботу 13 февраля на Екатерининском кладбище Вязьмы состоится необычная погребальная церемония. Там перезахоронят останки 126 человек, погибших в этих местах при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года. Они были обнаружены в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной фондом развития русско-французских исторических инициатив. Солдаты двух стран будут похоронены в одной могиле, а в церемонии примут участие французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов (потомков наполеоновского маршала Иоахима Мюрата) и Императорского Дома Романовых. В преддверии этого события «Известия» поговорили с президентом фонда Пьером Малиновским.

— Сколько времени ушло на реализацию археологического проекта в Вязьме?

— Я занимаюсь им уже шесть лет. Для проведения этих и других подобных раскопок был создан Фонд развития русско-французских исторических инициатив, который я сейчас возглавляю. В Вязьме мы завершили поиски в 2019 году. Потом еще год ушел на изучение находок. А после мы приняли решение перезахоронить все обнаруженные останки. Специально выбрали для этого февраль. В субботу 13 февраля, когда состоится церемония, в Вязьме будет минус двадцать и снегопад — почти как тогда, в 1812 году. В мероприятии примут участие реконструкторы, одетые в историческую форму.

— Что происходило в этом месте в 1812 году?

— Наши находки, безусловно, связаны с битвой при Вязьме 3 ноября. По старому русскому календарю это было 22 октября. Здесь произошла большая трагедия. Русские появились на рассвете, когда французы спали в снегу, началась резня.

— Расскажите, что вам удалось обнаружить.

— Мы нашли останки 126 тел, включая трех женщин и троих детей.

— Удалось что-то узнать об этих людях?

— В 1812 году солдаты не имели идентификационных номеров, как теперь. Выяснить их имена не представляется возможным, но они будут похоронены, как неизвестные солдаты, со всеми надлежащими почестями.

— Мы говорим только о французских солдатах?

— И русские солдаты там были, тоже неизвестные. Благодаря проведенным исследованиям мы можем определить лишь пол, возраст, рост и другие антропологические данные. Археологи находят также остатки униформы и принадлежности: пуговицы, монетки, еще что-то. Благодаря этому археологи определили, что половина из них русские, а половина — французы.

— Вы упомянули о женских и детских останках. Кто это мог быть?

— Эти женщины могли быть мирными жительницами Вязьмы, погибшими в ходе сражения 3 ноября. А могли быть и француженками — вивандьерками, кантиньерками, которые проделали весь путь вместе с армией и тоже погибли на войне. Что касается останков троих детей в возрасте между 13 и 15 годами — возможно, это тоже были русские жители или юные барабанщики французской армии.

— Что рассказало вам положение обнаруженных останков?

— Что была большая бойня. Все найденные нами останки были сложены в общую братскую могилу, очень неглубокую, так как зимой было трудно копать — буквально 30 см от поверхности. Все лежали вперемешку— их просто скидывали в эту яму. Туда же бросили и трупы лошадей.

Мы находили ужасные свидетельства. Результаты ампутации — отрезанные конечности. Череп с отверстием от пули, внутри которого она так и осталась. Это позволило нам судить об оружии и расстоянии, с которого был сделан выстрел. Человек с пулей в голове был застрелен с расстояния буквально нескольких метров.

Многие французские солдаты погибли от холода и болезней — стояли морозы до минус тридцати-сорока градусов, а французы не были готовы к подобным испытаниям. Археологические данные позволяют узнать: вот этот умер от ранения, этот — от болезни, а этот — от холода. Найденные останки лошадей показывают, что животных употребляли в пищу — у них были отрезаны части туши.

— Насколько уникальна ваша находка в Вязьме?

— Это первый случай, когда найдено такое количество останков участников отступления в 1812 году. От Вязьмы до Польши рассеяно около 300 тысяч останков солдат. И 200 тысяч — от Москвы до Смоленска. Столько потеряла армия Наполеона. Большие потери понесли и русские. Конечно, 126 человек, по большому счету, лишь немногая часть жертв той войны. Но найти их было действительно важно.

— Какими глазами вы смотрите сегодня на войну 1812 года? Изменилось ли ваше отношение к событиям тех времен?

— Лично я фанат Наполеона, для меня это самый великий человек в истории Франции. Но на меня находки под Вязьмой произвели огромное впечатление. Это безумные эмоции — найти могилу французского солдата, который, может быть, пришел в Россию из моего города.

— Почему решили похоронить вместе русских и французских солдат?

— Потому что мы хотим показать силу и созидательность русско-французской дружбы. Во времена Наполеона мы были противниками, ненавидели и убивали друг друга. Потом мы были союзниками по Антанте. На исторических событиях мы хотим найти возможности соприкосновения. Продемонстрировать все ужасы войны, чтобы показать людям, что дружба должна быть сейчас сильной, как никогда. Именно теперь, в 2021 году. Что русский с французом — братья навек.

Это первый случай, когда официальные представители обоих государств проявили интерес к подобному событию. С теми дипломатическими проблемами, которые существуют между Россией и Францией, этот проект является чуть ли не единственным позитивом. В Вязьму прибудет принц Мюрат, предок которого в 1812 году был противником Кутузова. А теперь потомки обеих сторон вместе с почестями похоронят своих солдат в одной могиле. Раньше они были неприятелями, а теперь станут друзьями навечно.

— При этом не переписывая историю?

— Главное — сохранить историю в ее реальном виде, без искажений. Мы хотим показать всей Европе: вот здесь, в России, люди собрались, чтобы почтить память французских солдат. Они на них напали, они неприятели, но русские все равно собрались воздать им почести.

— Что будет на месте, где захоронят останки солдат?

— Монумент в честь мира. Памятник, посвященный русско-французской дружбе, простой обелиск с единственной фразой — там будет написано, что 126 французских и русских солдат похоронены здесь в мире и дружбе. Это все.