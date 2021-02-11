Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Тарасов выйдет на бой с Кокляевым с травмированной рукой
Общество
Источник подтвердил уход Топилина из ПФР
Мир
Патрушев обсудил с главой разведки Швейцарии борьбу с COVID-19
Авто
Chery привезет в 2021 году в Россию несколько новинок
Мир
Байден положительно оценил двухчасовой разговор с Си Цзиньпином
Спорт
В Санкт-Петербурге заявили о готовности организовывать матчи Евро-2020
Политика
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
Общество
Вильфанд предупредил о серьезном похолодании в Центральной России
Мир
Берлускони попал в клинику после падения в своей резиденции

Берлускони попал в клинику после падения в своей резиденции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу после падения в его резиденции в Риме. Об этом в четверг, 11 февраля, пишет La Republica.

«Полуживая» Италия: как правительство республики спасло себя от развала
Положение руководства страны остается шатким, хотя оно и смогло заручиться поддержкой парламента

В возглавляемой Берлускони партии «Вперед, Италия» отметили, что политик ушиб бок и был вынужден направиться в клинику в Милане для обследования, передает RT.

Ранее, в январе, сообщалось, что Берлускони был госпитализирован в Монако из-за сердечной аритмии. 15 января, в день выписки из больницы экс-премьер-министр Италии написал в социальной сети о своем самочувствии. Он отметил, что с его здоровьем всё в порядке.

В сентябре 2020 года Берлускони заболел COVID-19. Заболевание проходило у политика в бессимптомной форме, но в целях предосторожности его госпитализировали в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021