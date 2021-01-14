Берлускони рассказал о своем состоянии здоровья

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал о своем самочувствии после того, как попал в больницу. Он сообщил, что находится в хорошем состоянии.

«Спешу всех успокоить, с моим здоровьем все в порядке. Госпитализация нужна лишь для проведения рутинных проверок, которые продиктованы соображениями предосторожности моих лечащих врачей. Я продолжаю работать, нахожусь в постоянном контакте со своими сотрудниками», — написал он в Facebook в четверг, 14 января.

В этот же день стало известно о госпитализации Берлускони в Монако из-за проблем с сердцем. Отмечается, что его поместили в кардиоторакальный центр. Решение о госпитализации 84-летнего лидера партии «Вперед Италия» принял его личный врач Альберто Дзангрилло.

В сентябре 2020 года у бывшего премьер-министра Италии Италии выявили коронавирус. Сообщалось, что заболевание проходит у политика в бессимптомной форме.

Два дня спустя появилась информация о госпитализации Берлускони в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане. Уточнялось, что эта мера потребовалась из-за необходимости проведения дополнительных анализов.