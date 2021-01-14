Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали в Монако

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем. Об этом в четверг, 14 января, сообщило издание La Stampa.

Отмечается, что его поместили в кардиоторакальный центр. Решение о госпитализации 84-летнего лидера партии «Вперед Италия» принял его личный врач Альберто Дзангрилло.

«В понедельник я срочно отправился на юг Франции, где временно живет Берлускони, в связи с ухудшением [состояния его здоровья]», ― сказал он агентству ANSA.

Сам же политик на тот момент находился на своей вилле в городе Вальбонн недалеко от Ниццы, где провел большую часть локдауна в 2020 году.

2 сентября прошлого года стало известно о том, что у бывшего премьер-министра Италии выявили коронавирус. Сообщалось, что заболевание проходит у политика в бессимптомной форме.

Два дня спустя появилась информация о госпитализации Берлускони в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане. Уточнялось, что эта мера потребовалась из-за необходимости проведения дополнительных анализов.