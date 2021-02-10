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ФТС подтвердила взыскание с российского подразделения H&M более 3 млрд рублей

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Федеральная таможенная служба России (ФТС) подтвердила доначисление в бюджет и взыскание с российского подразделения шведской компании по торговле одеждой Hennes & Mauritz AB (H&M) более 3 млрд рублей по итогам проверки в 2019 году. Об этом в среду, 10 февраля, сообщили «Известиям» в пресс-службе ФТС.

«В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере», — добавили в пресс-службе.

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Уточняется, что в настоящее время ведутся следственные действия. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС не комментирует.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей ($42 млн) ФТС России возбудила уголовное дело.

Отмечалось, что российский филиал не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании.

Согласно источникам агентства, в 2019 году H&M внесла указанную сумму, выявленную после аудита, однако это не отменило возбуждение уголовного дела, которое может привести к уплате штрафа, в два раза превышающего несоответствие, и санкциям в виде тюремного срока для топ-менеджеров компании.

В этот же день в H&M сообщили, что не получали информации от властей в России о возбуждении дела о неуплате ею таможенных пошлин.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо H&M, также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и др. Ритейлер имеет в России 155 магазинов, это для него седьмой по величине рынок в мире.

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