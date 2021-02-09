Источник сообщил о возбуждении дела против H&M в России за неуплату пошлин

Федеральная таможенная служба (ФТС) России возбудила уголовное дело в отношении российского подразделения шведской компании по торговле одеждой Hennes & Mauritz AB (H&M), обвинив ритейлера в неуплате таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что дело было возбуждено еще в декабре 2020 года. В ФТС сообщили, что российский филиал не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании.

Источник агентства на условиях анонимности рассказал, что H&M выплатила 3,1 млрд рублей в 2019 году, чтобы покрыть расхождение, выявленное в ходе аудита. Вместе с тем, как отмечается в публикации, это не предотвратило возбуждения уголовного дела.

Агентство добавляет, что в случае признания вины H&M может грозить штраф, сумма которого вдвое превышает задолженность. Также возникнет риск тюремного срока для топ-менеджеров ритлейра, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе H&M в Стокгольме подтвердили, что в отношении ее российского подразделения проводится расследование, однако подробностей не предоставили.

Продажи H&M в России за финансовый год, закончившийся 30 ноября, составили $745 млн. У ритейлера 155 магазинов в РФ, это для него седьмой по величине рынок в мире.