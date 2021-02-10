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В H&M сообщили об отсутствии уведомлений о возбуждении уголовного дела

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Шведская розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) не получала информации от властей в России о возбуждении дела о неуплате ею таможенных пошлин, сообщили 10 февраля в компании.

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«Компания H&M не получала информации от местных органов власти. H&M платит налоги и пошлины в соответствии с положениями и нормами международного права, а также в соответствии с локальными положениями и нормами местного законодательства», — передает сообщение «РИА Новости».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что в отношении H&M по обвинению в уклонении от уплаты таможенных пошлин на сумму 3,1 млрд рублей ($42 млн) Федеральная таможенная служба России возбудила уголовное дело.

В ФТС сообщили, что российский филиал не включил в декларации 2016–2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании.

Согласно источникам агентства, в 2019 году H&M внесла указанную сумму, выявленную после аудита, однако это не отменило возбуждение уголовного дела, которое может привести к уплате штрафа, в два раза превышающего несоответствие, и санкциям в виде тюремного срока для топ-менеджеров компании.

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Помимо H&M также развивает бренды COS, Monki, Weekday, Cheap Monday и другие. Ритейлера имеет в России 155 магазинов, это для него седьмой по величине рынок в мире.

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