Юлия Навальная улетела в Германию

Жена блогера Алексея Навального Юлия покинула Россию и улетела в Германию. Об этом 10 февраля сообщают источники «Известий».

Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он был на лечении. В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что Минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

Спустя несколько дней в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Законопроект предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

При этом 8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести санкции из-за ситуации с Навальным.

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