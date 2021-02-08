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Германия в четвертый раз ответила отказом на запрос России по Навальному

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Минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении блогера Алексея Навального. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает пресс-служба МИД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

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Отмечается, что 28 сентября 2020 года Генпрокуратура направила в Федеральное ведомство юстиции Германии четвертый запрос об оказании правовой помощи. В нем содержалась просьба установить адрес электронной почты, с которого в день экстренной госпитализации Навального направлялись сообщения о минировании объектов социальной инфраструктуры в Омске.

Кроме того, российская сторона запросила подтверждение или опровержение опубликованной в открытых источниках информации о том, что яд класса «Новичок» был обнаружен на бутылке, вывезенной в Германию из Томска куратором блогера Марией Певчих.

Захарова указала, что немецкая сторона отказалась опросить Певчих, поскольку ее адрес на территории Германии якобы неизвестен. При этом, по данным открытых источников, она встречалась в Германии с Навальным и провожала его в день вылета из Берлина в Москву.

«Не было предоставлено и никаких данных о результатах токсикологического исследования следов яда, якобы обнаруженных на бутылках из-под минеральной воды, которые М.К.Певчих вывезла из томской гостиницы в Берлин. Власти ФРГ также отказались сообщить какие-либо сведения об экспертах, исследовавших бутылки, и отказали в их опросе», — отметила официальный представитель МИД.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

После выписки в Москву блогер вернулся 17 января. В берлинский аэропорт Навального привезли в кортеже с мигалками. Его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Так, в 2018 году Навальный 10 раз не явился в инспекцию, в 2019-м зафиксировано 40 неявок, в 2020-м — шесть. С учетом ранее проведенных под домашним арестом месяцев в колонии общего режима блогер будет отбывать два года и восемь месяцев.

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