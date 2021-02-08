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В Польше обсудили предложенные сотрудниками ФБК санкции против России

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В Польше прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает Polskie Radio 24.

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Кроме послов стран-участниц в видеоконференции также приняли участие послы США, Великобритании, Канады и Украины и представители дипломатического корпуса ЕС.

Среди обсуждаемых тем: визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию, а также ожидания представителей Навального относительно санкций Евросоюза.

Брюссельский корреспондент польского радио Беата Пломецка первой сообщила о письме, которое Ашурков направил президенту Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС.

В нем он призвал к индивидуальным санкциями против российских чиновников, крупных бизнесменов и представителей прессы. Он упомянул 35 человек, но, как он написал, в приоритетном списке находится восемь персоналий.

2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев. Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока.

После этого в конгресс США был внесен законопроект о санкциях против России из-за ситуации вокруг Навального. Он предусматривает введение целевых санкций против российских должностных лиц.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля заявил, что Москва видит «постоянные санкционные рефлексы американских законодателей» и считает санкционное давление США из-за ситуации с Навальным абсолютно неприемлемым для отношений двух государств.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что градус истерии, которую начали страны Запада из-за ситуации с Навальным, зашкаливает, и назвал риторику Запада высокомерной и неподобающей.

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