Песков оценил призывы к санкциям против России на предмет госизмены

В Кремле считают, что де-юре призывы к санкциям против России не являются государственной изменой. Об этом заявил журналистам во вторник, 9 февраля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Де-юре — нет, де-юре это не является каким-либо противоправным поступком, но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, является ли призыв одних россиян к санкциям против других в международном поле изменой Родине.

Пресс-секретарь отметил, что «де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших сограждан к таким действиям неких россиян, вы, наверное, имеете в виду обращения вот этого ФБК — то [президенту США Джо] Байдену писали, то в Брюссель они пишут». Он напомнил, что они «требуют против наших сограждан ввести санкции»

«То есть де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначное. Наверное, не стоит его описывать», — уточнил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что в парламенте озвучили инициативу «приравнять подобные действия к преступным деяниям». При этом он отказался дать свою личную оценку предложению депутатов.

«Моя личная позиция здесь не играет никакого значения. Я государственный служащий, и моя личная точка зрения абсолютно не важна. Но совершенно очевидно, что востребованность таких инициатив есть. Очевидно, что такая инициатива будет пользоваться большой поддержкой», — сказал Песков.

Он добавил, что рестрикции позволяют мобилизовать внутренние резервы — наладить собственное производство, электронные системы, укрепить банковскую и финансовые системы.

По словам пресс-секретаря, в целом нельзя сказать, «что санкции — это хорошо».

«Санкции — это всегда плохо. Как показывает практика, чаще всего это обоюдоострое оружие, которое бьет не только по интересам тех, против кого эти рестрикции применяются», — заключил он.

В конце января ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) направил председателю Евромиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю письма с просьбой ввести ограничения против некоторых россиян из окружения президента России Владимира Путина. Кроме того, исполнительный директор фонда Владимир Ашурков опубликовал текст письма к Байдену с призывом ввести рестрикции против ряда российских бизнесменов и политиков.

В Госдуме назвали просьбы представителей ФБК к США унижением себя и своей страны, а первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что это похоже на госизмену.

8 февраля в Польше прошла видеоконференция 27 стран Евросоюза с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Они призвали ввести ограничения из-за ситуации с Навальным.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала организацию на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских оппозиционеров агрессивным и неправовым наступлением в отношении России. Также она считает предательством призывы сторонников блогера о введении санкций.