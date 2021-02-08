Захарова назвала наступлением на РФ встречу членов ФБК с представителями ЕС

Организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских «оппозиционеров» является агрессивным и неправовым наступлением на Россию. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

В Польше в понедельник прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Среди обсуждаемых тем были ожидания представителей ФБК относительно введения санкций Евросоюза.

«Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют... Продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас. Но это череда их саморазоблачения. Все налицо», — сказала Захарова.

31 января сотрудники ФБК обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Аналогичный запрос фонд намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК к США о введении санкций похож на госизмену. Парламентарий также призвал жестко отреагировать на подобные действия.

При этом вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы ФБК к США о введении санкций унижением себя и своей страны.