Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лидер оппозиции объяснил отказ Украины от «Спутника V» страхом Зеленского
Экономика
Правительство утвердило гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень
Общество
В России каждый третий опрошенный заявил о желании работать на частичной удаленке
Мир
В Польше обсудили предложенные сотрудниками ФБК санкции против России
Мир
Захарова назвала необоснованной высылку дипломатов из ФРГ, Швеции и Польши
Мир
Духовный лидер Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Мир
Путин обсудил с Нетаньяху международную и региональную повестку дня
Мир
В России заявили об отсутствии вышек 5G вблизи границ стран Балтии
Общество
Ефремов подал кассационную жалобу на приговор

Захарова назвала наступлением на РФ встречу членов ФБК с представителями ЕС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация на площадке постпредства Польши в ЕС онлайн-конференции с участием российских «оппозиционеров» является агрессивным и неправовым наступлением на Россию. Об этом 8 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия-1».

Статус-кто: почему ЕС не стал вводить новые санкции против России
Несмотря на очередное обострение отношений, глава европейской дипломатии посетит Москву в начале февраля

В Польше в понедельник прошла видеоконференция 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым. Среди обсуждаемых тем были ожидания представителей ФБК относительно введения санкций Евросоюза.

«Вот, пожалуйста, что наши западные так называемые партнеры вытворяют... Продолжают абсолютно незаконное, неправовое и агрессивное наступление на нас. Но это череда их саморазоблачения. Все налицо», — сказала Захарова.

31 января сотрудники ФБК обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении 35 россиян. Приоритет отдавался восьми высокопоставленным кандидатурам.

Подписал письмо исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. Аналогичный запрос фонд намерен подать в Европейский союз и правительство Великобритании.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК к США о введении санкций похож на госизмену. Парламентарий также призвал жестко отреагировать на подобные действия.

При этом вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал просьбы ФБК к США о введении санкций унижением себя и своей страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021