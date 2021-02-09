Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля проведет встречу с лидерами партий Госдумы. Об этом 9 февраля сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Миронов отметил, что общаться с лидерами партий президент будет в формате видеосвязи. Он также добавил, что информация о дате проведения видеоконференции актуальна по состоянию на вторник.

Днем ранее о планах провести подобную встречу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако тогда о точной дате не сообщалось.

В понедельник Владимир Путин также провел заседание совета по науке и образованию. Во время мероприятия глава государства поручил создать при правительстве комиссию по научно-техническому развитию.

Кроме того, Путин попросил правительство подготовить новую программу научно-технологического развития страны, изменить подход к финансированию науки из бюджета.

Также президент поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.