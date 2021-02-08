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Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в российских регионах

Путин поручил создать комиссию по научно-техническому развитию

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать при правительстве комиссию по научно-техническому развитию. Об этом российский лидер сообщил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию.

Путин отметил, что в состав структуры должны войти представители министерств и совета безопасности РФ.

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«Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики», — подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства поручил правительству подготовить новую программу научно-технологического развития страны, измени подход к финансированию науки из бюджета. Путин отметил, что необходимо учитывать опыт сложных технологических проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Также Путин обозначил необходимость изменения отношений между ведомствами в целях развития науки.

«Чтобы двигаться в будущее, нам, безусловно, нужно оставить эти межведомственные дрязги в прошлом. Действовать нужно, что называется, единым фронтом, консолидировать усилия, только так мы сможем осуществить крупные инновационные проекты, которые имеют общегосударственное значение, напрямую влияют на жизнь каждой семьи, каждого гражданина России», — добавил президент РФ.

Ранее в этот же день Владимир Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову рассмотреть вопрос заработной платы, которую получают ученые в российских регионах.

Путин дал это поручение после жалобы одной из участниц совещания из Новосибирской области. Ученый Анастасия Проскурина сообщила президенту о попытке замаскировать фактические низкие зарплаты научных сотрудников переводом их на полставки.

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