Наука и техника в профилактике эпидемии

Сейчас многие города в Китае активно изучают и внедряют новейшие технологии для диагностики и лечения пациентов, контроля температуры пассажиров, а также для возобновления производства.



ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ

В больнице Уханьского университета приняли пациента с опухолью мозга в тяжёлом состоянии. Врач Ли Хунси сразу же провела видеоконференции со специалистами в области химиотерапии, лучевой терапии, хирургии, лекарственного дела и получила рекомендации по лечению больного.

В период эпидемии больница университета для лечения тяжёлых больных использовала платформу «умная» больница. Через приложение можно получить доступ к услуге «единое окно», онлайн-консультациям, видеоконференциям или вызвать врача на дом. В приложении зарегистрировано более 90% всех врачей поликлиники. Это сыграло решающую роль во время борьбы с эпидемией.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Вокзал Цинхэ является крупнейшей артерией высокоскоростной железной дороги и пересадочной станцией по Пекинской линии метро № 13. Здесь была установлена система распознавания лиц с использованием искусственного интеллекта, которая помогает измерять температуру у пассажиров.

Система может тестировать 300 человек в минуту на расстоянии 3–5 м, что позволяет пассажирам не останавливаться во время ходьбы. Погрешность распознавания — в пределах 0,3 градуса.

Когда пассажиры проходят группами по пять человек, на большом экране появляются инфракрасные изображения потока людей, а в уголу экрана — показатели температуры тела каждого пассажира в потоке. Как только температура тела окажется вне нормы, этот человек на экране будет выделен специальным цветом, что станет сигналом для персонала провести повторное измерение температуры.



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Районный комитет управления производством разработал онлайн-платформу отчётности под названием «Система управления по воспроизводству промышленных предприятий и исследовательских институтов района Чэнхуа». Благодаря этой системе можно не только составить планы и инструкции по возобновлению производства, но и следить за состоянием сотрудников.

Система управления связана с системой больших данных провинций и городов. Комитет по управлению новой экономической промышленной зоной города Чэнду Лунтан может быть в курсе возобновления работы на различных предприятиях. В то же время с помощью больших данных легко узнать, были ли сотрудники и их родственники, прибывшие в Чэнду, помещены на карантин в течение 14 дней и есть ли у сотрудников подозрение на коронавирусную инфекцию. После тщательной проверки системы компания допускается к работе.



ЛОГИСТИКА ГАРАНТИРУЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Онлайн-торговля в Китае и мощная система логистики сыграли важную роль во время эпидемии. Чтобы уменьшить количество контактов между людьми и предотвратить вероятные вспышки инфекции, в крупных городах Китая начала применяться система заказа продукции через SMS, звонки по телефону, WeChat, а также мини-приложения магазинов.

Тех, кто доставляет товары для жителей, ласково называют братьями-курьерами. Можно сказать, что они играли вторую после медицинского персонала роль во время эпидемии.

Компанией JD был запущен беспилотный робот, который мог не только обеспечить своевременную доставку предметов первой необходимости, но и минимизировать заражение при контакте. Беспилотный автомобиль Huawei 5G использовался для отправки жителей на места самоизоляции. Беспилотные машины Chitu бесплатно раздавали маски на улицах. А роботизированные складские и логистические роботы ежедневно обеспечивают жителей овощами. Сервис Meituan начал реализовывать метод бесконтактной доставки — беспилотный автомобиль доставлял заказы по дорогам городов.



ДРОНЫ ВМЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РУК

В городе Шаньтоу провинции Гуандун дроны заменяют рабочую силу. Эффективность дрона эквивалентна работе 20 человек. Дальность патрульного мониторинга каждого беспилотника составляет до 10 км/ч. Каждый дрон оснащён оборудованием для измерения температуры тела с точностью до 95%.

В оборудование также интегрированы технологии анализа изображений с использованием системы искусственного интеллекта, технологии дистанционного управления через сети 4G и технологии команд через облачное хранилище.