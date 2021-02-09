В России зарегистрировано 15 019 новых случаев коронавируса за сутки

В России за последние 24 часа было зарегистрировано 15 019 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Этот показатель стал минимальным с 17 октября. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев инфекции выявлено за минувшие сутки в Москве (1584), Санкт-Петербурге (1078) и Московской области (903).

Число летальных исходов за сутки составило 530, вылечились 21 795 человек.

Всего в стране с начала распространения коронавируса выявлено 3 998 216 случаев COVID-19. Кроме того, за весь период зарегистрировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 пациентов.

Накануне вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев COVID-19.

Она уточнила, что за прошедшую неделю темп прироста новых случаев коронавируса снизился с 0,52 до 0,45%. На сегодняшний день отмечается дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%.

В этот же день врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране формируется и к концу лета 60% россиян будут иметь антитела.

Также в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне смогут встретить август «с открытым забралом», так как к этому времени иммунитет к заболеванию как естественным, так и искусственным путем должен сформироваться примерно у 60% населения.

5 февраля глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в стране начал отступать, а число заболевших COVID-19, находящихся под наблюдением, сократилось почти на треть. В конце января глава ведомства подчеркнул, что февраль и март могут стать переломными в борьбе с коронавирусом в стране.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин. Граждан прививают препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи, — первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса.

Согласно опубликованным в феврале авторитетным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.