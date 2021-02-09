Врач назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19 в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже формируется, к концу лета 60% жителей страны будут иметь антитела, появившиеся в результате вакцинации и после болезни. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, послабление масочного режима можно ожидать уже к лету.

«Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени совместно – и вакцинацией, и тем, что люди переболели», — цитирует Тимакова «РИА Новости».

Специалист пояснил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60% взрослого населения

Он добавил, что в этом году больший вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших, а уже в последующем — за счет вакцинации.

По словам Тимакова, в Москве, например, 50% уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить нужно всего 10%, но к осени вакцинацию пройдут гораздо большее число людей.

«Мы видим, что идет стабилизация процесса и снижение роста заболеваемости, это говорит о том, что коллективный иммунитет все-таки уже формируется... Надеюсь, что послабление масочного режима будет уже к лету», — подчеркнул Тимаков.

Ранее 8 февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии, будут сохраняться в России до формирования у населения коллективного иммунитета, то есть пока не вакцинируется 68,6 млн человек.