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Россияне назвали желаемый размер накоплений к пенсии

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Почти четверть россиян считают, что для комфортного отдыха на пенсии им в качестве сбережений необходимо 20–50 млн рублей. Об этом 8 февраля сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка и «Рамблера».

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Такую точку зрения высказали 27% опрошенных. На указанные средства респонденты планируют путешествовать, содержать собственное жилье, получать качественное медицинское обслуживание и разнообразно питаться.

22% россиян считают, что их накопления должны составлять 5–10 млн рублей, 18% назвали сумму в размере $10 млн, 14% опрошенных считают, что к выходу на пенсию им понадобится минимум $1 млн.

23% опрошенных считают, что достижение профессионального совершенства и возможность вырастить учеников — это главное условие успешной карьеры. 17% респондентов ответили, что успешная карьера — это реализация задуманных проектов и возможность устроить жизнь детей и внуков до выхода на пенсию.

Достичь основных целей в карьере удалось 10% опрошенных, еще 30% россиян надеются постепенно к этому прийти. 32% респондентов заявили, что топчутся на месте без особых сдвигов, а 19% не надеются на успех.

Опрос проводился с 28 января по 1 февраля, в нем приняли участие 2395 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее, 1 февраля, стало известно, что Госдума работает над вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Инициатива обсуждается фракцией «Единая Россия», правительством и профильными министерствами.

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