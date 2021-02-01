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Госдума прорабатывает вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

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Госдума работает над вопросом индексация пенсий работающим пенсионерам. Об этом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 1 февраля, заявил журналистам.

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«Тема важная. Есть поручение президента правительству. Этот вопрос обсуждается на уровне фракции «Единой России», правительством и профильными министерствами. Понятно, что речь идет о финансовых ресурсах, но есть аргументы «за», — отметил спикер Госдумы, заявив, что в нижнюю палату уже внесен законопроект «Справедливой России».

По его словам, Госдума работу над этим не прекращает, но скоропалительных заявлений делать не будет.

30 января стало известно, что российское правительство проиндексировало федеральные социальные пособия. С 1 февраля размер некоторых пособий возрастет на 4,9%. Речь, в частности, идет о выплатах, которые получают инвалиды, граждане, пострадавшие на производстве, чернобыльцы, ветераны, Герои России, а также будут проиндексированы некоторые пособия, полагающиеся семьям с детьми (единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью).

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