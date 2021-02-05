Подготовка к благоустройству набережной Урала начнется в Оренбурге

Правительство Оренбургской области планирует разработать концепцию комплексного развития территории площадью 385 га на северо-востоке столицы региона, а также проекты благоустройства набережной левого берега реки Урал и парка «Зауральная роща».

«Начнем работать над благоустройством Зауральной рощи в Оренбурге, сделаем дизайн-проект левого берега Урала. В этом году займемся этой территорией, вывезем мусор, вычистим лес, чтобы можно было заходить с реализацией на подготовленную площадку. Задача — создать ландшафтный парк и природную набережную на левом берегу Урала», — сообщил губернатор Оренбуржья Денис Паслер на своей странице в Instagram.

Как передает 56orb.ru, до конца 2022 года будут благоустроены еще два общественных пространства — восточная и верхняя набережная Урала и Парковый проспект.

Ранее в Оренбургской области снова отложили реконструкцию знаменитых Аксаковских прудов, на этот раз до 2022 года. Создать исторический парк в селе Аксаково обещали еще 15 лет назад. Отдел культуры администрации Бугурусланского района заключил контракт с проектной компанией из Казани «ПЦ Град» на разработку проекта реконструкции гидротехнических сооружений. Все документы должны подготовить до конца лета 2021 года.