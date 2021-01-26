Реконструкцию Аксаковских прудов в Оренбуржье начнут в следующем году

В Оренбургской области снова отложили реконструкцию знаменитых Аксаковских прудов, на этот раз до 2022 года. Создать исторический парк в селе Аксаково обещали еще 15 лет назад.

Отдел культуры администрации Бугурусланского района заключил контракт с проектной компанией из Казани «ПЦ Град» на разработку проекта реконструкции гидротехнических сооружений. Все документы должны подготовить до конца лета 2021 года, передает 56orb.ru.

Пруды в имении Аксаковых сейчас находятся в плохом состоянии. Планируется большой (верхний) пруд полностью спустить, вычистить, затем наполнить водой вновь и включить в состав тематического природного Аксаковского парка. Малый пруд и так называемое «Озеро любви» также приведут в порядок.

Сергей Аксаков (1791–1859) — русский писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте, а также о собирании бабочек. Отец русских писателей и общественных деятелей: Константина, Веры, Григория и Ивана Аксаковых.