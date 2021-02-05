Звериный бой: ГП выявила 9,2 тыс. нарушений в сфере защиты животных

Более 9,2 тыс. нарушений в сфере защиты животных выявила в 2020 году Генпрокуратура России. К административной ответственности привлечено 2 тыс. лиц, возбуждено 23 уголовных дела. Об этих цифрах ведомство сообщает в официальном ответе депутату Госдумы Владимиру Бурматову по итогам проверок. Правоохранители полагают, что негативным тенденциям в этой сфере способствует отсутствие правового механизма привлечения граждан к административной ответственности. В Госдуме считают необходимым как можно скорее принять поправки в КоАП, которые уже разработаны Минюстом и внесены в правительство. По мнению экспертов, преступлений в отношении животных гораздо больше, чем выявила Генпрокуратура.

От эвтаназии до просроченных лекарств

Во исполнение поручения президента во всех регионах страны Генпрокуратура РФ провела масштабные проверки. Их результаты свидетельствуют о недостаточности принимаемых органами власти всех уровней мер по охране животных и реализации закона «Об ответственном обращении с животными». Об этом в официальном ответе главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову сообщает первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

«Всего в 2020 году органами прокуратуры пресечено свыше 9,2 тыс. нарушений законов в сфере защиты животных. По требованиям и постановлениям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2 тыс. лиц, возбуждено 23 уголовных дела», — сообщается в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Среди наиболее частых преступлений в Генпрокуратуре называют нарушения при размещении госзаказов на выполнение работ по отлову животных. Они были выявлены в Башкортостане, Крыму, Якутии, Кузбассе, Камчатском и Краснодарском краях, Владимирской, Кемеровской, Курганской, Псковской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. По требованию прокуроры в Самарской области расторгнут муниципальный контракт с незаконными основаниями по эвтаназии животных без владельцев.

Еще ряд субъектов России отличились игнорированием нормативов по содержанию, нарушением ветеринарно-санитарных норм и правил, а также невыполнением порядка утилизации трупов животных. Эти случаи были пресечены правоохранителями в республиках Алтай, Бурятия, Татарстан, в Алтайском крае, Волгоградской, Калининградской, Рязанской, Томской, Ярославской и Кемеровской областях.

В Республике Марий Эл, Ивановской, Костромской и Нижегородской областях прокуроры обнаружили применение лекарств с истекшим сроком годности, а также использование кормов, не имеющих документов.

Особое внимание в ответе Генпрокуратура уделяет Якутии, где по заявлению Владимира Бурматова было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Весной прошлого года в республиканском центре содержания бездомных животных зоозащитники обнаружили 200 трупов собак и кошек, которых предположительно зарубили лопатами.

«В Республике Саха (Якутия) продолжается расследование возбужденных по материалам прокуроров уголовных дел по статье 245 (жестокое обращение с животными) УК РФ по факту массовой эвтаназии в пункте передержки собак и кошек, а также по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 293 (халатность) УК РФ — в отношении руководителей управления ветеринарии г. Якутска, допустивших гибель животных под видом борьбы с заразными болезнями», — сообщают в Генпрокуратуре.

Также в ответе говорится, что в региональном законодательстве половины российских субъектов Генпрокуратурой устранены противоречия с федеральными законами.

«Причиной многочисленных фактов несоблюдения законов является ненадлежащий государственный надзор в области обращения с животными. Негативному состоянию законности способствует также отсутствие правового механизма привлечения лиц к административной ответственности за нарушение требований закона № 498 «Об ответственном обращении с животными»», — поясняет Владимиру Бурматову Александр Буксман.

Еще больше

По словам Владимира Бурматова, оценки Генпрокуратуры совпадают с оценками комитета Госдумы по экологии.

— Многие проверки были проведены по фактам, которые нами выявлялись. Поэтому эта картина преступлений в отношении животных абсолютно реальная. По ней мы видим, насколько сильны попытки саботировать выполнение федерального законодательства в этой сфере в регионах, — пояснил «Известиям» глава комитета.

По его словам, чаще всего причина этих инцидентов банальная и дикая: желание продолжать «пилить» деньги на контрактах за убийство животных. Он отметил, что до недавнего времени таким образом ежегодно осваивалось около 2 млрд рублей.

— Сейчас мы видим, что эти деятели не хотят эти живодерские контракты терять и доходит до того, что чиновники на своих территориях пытаются ограничить действие федерального законодательства, — пояснил парламентарий, отметив, что так захотел сделать, например, мэр Улан-Удэ.

Что касается других преступлений и появления за них административной ответственности, то Владимир Бурматов напомнил об разработанном Минюстом и внесенном в правительство законопроекте «Об изменениях в КоАП в части установления ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными».

Как уже писали «Известия», им вводятся новые составы административных нарушений. В их числе жестокое обращение с животными, несоблюдение требований к содержанию, а также к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Законопроектом предлагается наказывать штрафами от 5 до 150 тысяч рублей физических, юридических и должностных лиц. В Госдуме рассчитывают, что правительство внесет его в нижнюю палату уже весной.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев полагает, что преступлений в отношении животных совершается гораздо больше, чем выявила Генпрокуратура. По его мнению, это связано с тем, что многие случаи не фиксируются правоохранителями, так как по ним никто не обращается, еще часть дел распадается, когда человек сообщает об инциденте, но отказывается писать заявление в правоохранительные органы. Также, по мнению зоозащитника, есть и нераскрытые преступления. При этом он признался, что Московское общество защиты животных пользуется статистическими данными Генпрокуратуры.