Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении на незаконной акции в Москве
Следователи предъявили 4 февраля обвинение сотруднице ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Любови Соболь по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.
«Моей подзащитной Соболь предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»), вину она не признала», — приводит ТАСС слова адвоката Владимира Воронина.
Он добавил, что также подал жалобу на решение суда отправить Соболь под домашний арест, пишет «Газета.ру».
Соболь была задержана в ходе несогласованной акции в Москве 23 января. За день до этого Симоновский суд Москвы оштрафовал ее на 250 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции в связи с призывами принять участие в незаконной акции.
После задержания Соболь оштрафовали еще на 20 тыс. рублей за нарушение правил организации или проведения митинга. А вскоре Тверской районный суд принял решение отправить ее под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января.
В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были и несовершеннолетние. Кроме того, выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
В столице на незаконную акцию пришли 19 человек с коронавирусом. Вместе с тем главный санитарный врач Москвы Елена Андреева допустила, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.