Прямой эфир
Новости компаний
В России началось серийное производство грузовика «Валдай NEXT»
Мир
Порошенко поддержал санкции Зеленского против украинских телеканалов
Экономика
Россия не будет заменять импортируемые из Белоруссии товары
Мир
Посол США в РФ рассказал об условиях возобновления выдачи виз
Общество
Более четверти жителей Рязанской области имеют антитела к COVID-19
Мир
Опрос показал лидерство оппозиции Украины в случае новых выборов в раду
Происшествия
В Москве ищут пропавшего 12-летнего мальчика
Общество
Более 800 москвичей оштрафованы за отсутствие тестов на COVID после возвращения из-за рубежа
Общество
Умерла киновед Лидия Зайцева

РКН выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. Об этом в среду, 3 февраля, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях».

Право применения: что ждет участников акций и силовиков после протестов
По итогам незаконных митингов суды пока назначают в основном административные наказания

По его словам, целенаправленные призывы к детям направлялись в период проведения незаконных акций 23 и 31 января.

«В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. <…> В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили», ― сказал он.

Зайцев отметил, что благодаря оперативно выявленным призывам и их удалению удалось снизить участие несовершеннолетних в акциях.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции. При этом МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

Вместе с этим 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

21 января Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.

В Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Банный комплекс: РКН ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о митингах

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021