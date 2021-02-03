РКН выявил в соцсетях 2,5 тыс. призывов подростков на незаконные акции

Роскомнадзор выявил в социальных сетях около 2,5 тыс. призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях, все они были удалены. Об этом в среду, 3 февраля, заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций ведомства Евгений Зайцев на общественных слушаниях «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность в социальных сетях».

По его словам, целенаправленные призывы к детям направлялись в период проведения незаконных акций 23 и 31 января.

«В иностранных социальных сетях мы видели довольно массовые призывы к протестной активности, конкретно нацеленные на несовершеннолетних. <…> В целом могу отметить, что мы выявляли порядка 2,5 тысяч таких призывов, их удалили», ― сказал он.

Зайцев отметил, что благодаря оперативно выявленным призывам и их удалению удалось снизить участие несовершеннолетних в акциях.

23 и 31 января в ряде российских городов прошли незаконные акции. При этом МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали о незаконности подобных мероприятий и об ответственности за их организацию и участие в них.

Вместе с этим 22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

21 января Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.

В Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Банный комплекс: РКН ограничил доступ почти к 2,5 тыс. материалов о митингах