Появился фрагмент переговоров пропавших в Красноярске спасателей

Появился фрагмент переговоров спасателей, пропавших в Красноярске. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняется, они сообщали друг другу о закончившемся в баллонах воздухе.

«У нас закончился воздух в баллонах!»

«Ищи выход! Ищи!»

«У Пятого закончился воздух, кто с ним работает?»

«Тридцать второй, который зашел с севера, на поиски пострадавшего!»

Ранее в этот же день стало известно, что на месте пожара в Красноярске было обнаружено тело рабочего. В Следственном комитете (СК) уточнили, что продолжаются поиски троих сотрудников МЧС, которые зашли в помещение склада, а спустя некоторое время перестали выходить на связь.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром в среду. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

Кровля строения при пожаре обрушилась. На складе пропали трое пожарных. Они не выходили на связь более часа. Они могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. К тушению пожара привлечены 110 человек и 33 единицы техники. Также к месту возгорания прибудет передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.