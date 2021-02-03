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В Красноярске загорелся склад автозапчастей на площади 800 кв. метров

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В Красноярске на складе автозапчастей произошел крупный пожар, сообщила пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 3 февраля.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 10.39 (06.39 мск). Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1, площадь пожара составляет 800 кв. метров.

К ликвидации возгорания привлекли 48 человек и 15 единиц техники.

1 февраля сообщалось, что на северо-западе Алтайского края на станции техобслуживания в городе Камень-на-Оби произошел взрыв. Жители рядом стоящего дома рассказали, что услышали хлопок, вслед за которым случился пожар.

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