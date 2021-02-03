Площадь пожара на складе автозапчастей в Красноярске выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в региональном главке МЧС.

«Сообщение о пожаре в городе Красноярске поступило в начале десятого по местному времени. Уже при подъезде к месту вызова был виден густой черный дым <…>. Площадь пожара первоначально составляла 800 кв. м. Объявлен второй по сложности ранг пожара», — говорится в заявлении.

После этого произошло обрушение кровли склада, а площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, внутри мог находиться человек.

В настоящее время на месте работают 110 человек и 33 единицы техники.

В начале января склад загорелся на площади 1 тыс. кв. м в городе Ачинске Красноярского края. Помещение использовали под стоянку автомобилей.