Тело рабочего найдено при тушении пожара на складе в Красноярске

Тело рабочего, по предварительным данным, найдено на складе автозапчастей в Красноярске, где утром в среду произошел пожар. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В СК уточнили, что продолжаются поиски троих сотрудников МЧС, которые зашли в помещение склада, а спустя некоторое время перестали выходить на связь.

По данному факту следственными органами начата проверка.

Сообщение о пожаре в Красноярске поступило утром в среду. Огонь вспыхнул в здании склада «Автотрейд» на улице Калинина 60/1. Площадь возгорания, согласно последним данным, выросла до 3,5 тыс. кв. м, ему присвоен третий ранг сложности.

Кровля строения при пожаре обрушилась. На складе пропали трое пожарных. Они не выходили на связь более часа. Они могли погибнуть, так как их кислородные баллоны рассчитаны на 40 минут.

Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил создать специальную комиссию по расследованию причин возгорания. К тушению пожара привлечены 110 человек и 33 единицы техники. Также к месту возгорания прибудет передвижная экологическая лаборатория для замера уровня опасных веществ в воздухе.